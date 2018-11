La grande Une ▶️Gillot: Ambiance survoltée à l'arrivée d'Annick Girardin





Munie d'un mégaphone, la ministre a adressé ses premiers mots aux manifestants, demandant un retour au calme. "Les solutions, je les trouverai avec vous, pendant les heures que je passerai à dialoguer, si vous me laissez passer", a-t-elle déclaré, avant que les gilets jaunes n'entament une minute en silence, puis une Marseillaise. Plusieurs prises de parole ont suivi.



Après ces échanges, la ministre prendra la direction de la préfecture, où elle rencontrera une délégation de gilets jaunes, avant de rencontrer les organisations syndicales et les maires des arrondissements nord et ouest.



Pascal Robert sur place



Notre live à retrouver juste ici : C'est dans une ambiance survoltée que la ministre des outre-mer est arrivée sur le rond-point de Gillot, où plusieurs centaines de gilets jaunes l'attendaient.Munie d'un mégaphone, la ministre a adressé ses premiers mots aux manifestants, demandant un retour au calme. "Les solutions, je les trouverai avec vous, pendant les heures que je passerai à dialoguer, si vous me laissez passer", a-t-elle déclaré, avant que les gilets jaunes n'entament une minute en silence, puis une Marseillaise. Plusieurs prises de parole ont suivi.Après ces échanges, la ministre prendra la direction de la préfecture, où elle rencontrera une délégation de gilets jaunes, avant de rencontrer les organisations syndicales et les maires des arrondissements nord et ouest.

Zinfos974 Lu 2686 fois