Gillot : 3 kilos de résine de cannabis, 30 400 euros d'amende et 2 ans de prison

Une fois de plus, un voyageur en provenance de métropole a tenté d'introduire des produits stupéfiants sur le sol réunionnais. Mais la brigade cynophile a déjoué les plans de la mule à son arrivée à l'aéroport Roland Garros, le 14 janvier dernier. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 21:05

"Est-ce que ma peine est aménageable?" demande Nadir G., 29 ans. Le prévenu s'adresse au président de l'audience en levant le doigt. Entre amusement et agacement, Bernard Mollié répond à celui qui a tenté d'introduire 3 kilos de résine de cannabis sur le territoire réunionnais : "Ça m'étonnerait mais vous verrez ça avec les services de la pénitentiaire, ils s'y connaissent bien en la matière".



Le trentenaire n'a pas réalisé le risque qu'il prenait en acceptant de cacher dans ses bagages 31 savonnettes : 10 ans de prison. Mais à son arrivée à l'aéroport Roland Garros, son aller simple acheté à la va-vite a alerté les services des douanes tout comme la masse sombre repérée dans sa valise. Le chien de la brigade cynophile a fait le reste.

En garde à vue, la mule s'est un peu embrouillée en indiquant qu'elle avait déjà fait quatre à cinq voyages métropole-Réunion avant de se rattraper aux branches en affirmant qu'elle avait le projet de s'installer dans l'île avec l'aide d'un cousin habitant dans le chef-lieu. Hors, ce dernier s'est avéré n'être qu'un ami au courant de rien. Nadir G. a ensuite expliqué qu'il devait livrer la marchandise devant un fast-food de Saint-Denis à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. "J'avais pas le choix. J'avais des dettes et je recevais des menaces" s'est justifié le presque trentenaire.



"Il a dit au départ qu'il venait à La Réunion pour prendre du bon temps mais vu son salaire de livreur et son train de vie, il n'en a pas les moyens" a asséné le représentant de la société, requérant 2 ans de prison ferme. Nadir G., lui-même consommateur et déjà condamné dans des affaires de stupéfiants en 2012 et 2013, écope de 2 ans de prison. Il dort en prison.