Gilles Tardy nouveau directeur général de la SHLMR

Gilles Tardy a, hier, été nommé au poste de directeur général de la SHLMR. Gilles Tardy a auparavant passé 5 années à la Maison du CIL, une société du groupe Action Logement, implantée dans 8 départements et possédant un parc de 26 000 logements.



Avec plus de 30 ans d’expérience dans le logement social, il rejoint donc la SHLMR à compter du 30 avril 2018.



"Durant toutes ces années passées au service des populations et des territoires il a eu à cœur de promouvoir un habitat de qualité prenant en compte les dimensions sociales des lieux de vie, et le parcours résidentiel. Pour lui le logement social est plus qu’un métier, c’est une passion", se réjouit la SHLMR.