Gilles Savary visite la gare routière de Saint-Paul

Une visite effectuée en présence du conseiller municipal saint-paulois, Érick Gangama, également président de la Société d’économie mixte de transports de l’Ouest (SEMTO). À leurs côtés figuraient les membres de l’équipe d’exploitation de la SEMTO et celle de TRANSDEV et des agents en charge du CMS.



Comme le rappelle le Territoire de la Côte Ouest (TCO) sur son



- Offrir une qualité de service aux usagers des transports en commun

- Endiguer et anticiper les problèmes de fraude et d’insécurité

- Sensibiliser sur le respect des règles de transport de lignes régulières

- Redynamiser le transport urbain





Le Parlement adoptait la Loi Savary le 9 mars 2016. Ce texte législatif permet de :



- Renforcer le rôle et le pouvoir des agents de sûreté de transports avec l’autorisation de procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de sécurité entre autres, voire d’interdire l’accès du véhicule aux passagers faisant preuve d’incivilités

- Consolider la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports en leur donnant la possibilité de verbaliser les passagers de bus au même titre que les contrôleurs

- Mener des actions de répression accrue contre la fraude qui occasionne plus de 600 millions d’euros de pertes annuelles au niveau national

- Lutter contre les violences et les harcèlements sexistes qui sont en hausse

