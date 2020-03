Municipales 2020 Gilles Payet: "Un grand projet" avec pour "dénominateur commun l’emploi" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Gilles Payet, infirmier de 58 ans, souhaite développer "un grand projet" avec pour "dénominateur commun l’emploi" à l'Entre-Deux. Le candidat sans étiquette veut y arriver "Ensemble pour vous et avec vous", son slogan de campagne.

"Le 15 et le 22 mars prochain vous élirez le Maire et son équipe, qui auront

La responsabilité du devenir de notre collectivité jusqu’en 2026.



Mon engagement et celle de mon équipe, sincère et inconditionnel,résulte de la prise de conscience de l’état délétère dans lequel se trouve notre commune.



Donner sans conditions et accompagner avec passion, afin que nous puissions réaliser ensemble des projets qui vous ressemblent, constituent la mission que nous nous sommes fixée .



Nous allons propulser notre village dans une dynamique nouvelle qui l’inscrira dans le palmarès des plus beaux villages de France.



Pour cela, nous avons élaboré avec vous un GRAND PROJET dans lequel toutes les thématiques (éducation, sport……) ont un dénominateur commun:L’EMPLOI. Il s’articule autour de deux aspects : Humain et économique.



Nous devons au préalable rétablir la confiance en faisant preuve d’exemplarité et de probité, de transparence, afin que chacun puisse reconsidérer son rapport à la politique.



Le développement économique utilisera plusieurs leviers : Le tourisme, l’artisanat, l’agriculture et l’environnement.



Il répond également à trois impératifs :

- La satisfaction des besoins fondamentaux de tout être humain.

- La prise en compte des préoccupations du quotidien de notre population.

- La réalisation et l’accomplissement de chacun dans la quête d’un bonheur durable.



Ce grand projet a besoin pour se concrétiser de toute notre force, de toute notre motivation, de toute notre détermination.



Nous devons croire en nous pour croire en lui. Donnons-lui sans conditions tous ces éléments pour que vivre ne soit plus un fardeau mais un réel bonheur.



En citoyennes et citoyens responsables, mobilisons-nous et mobilisons autour de nous pour construire ensemble ce beau projet, grandiose et exceptionnel.



Saisissons au bond notre chance, notre destin, ne le laissons pas une fois de plus glisser et s’échapper.



LE 15 et le 22 MARS, VOTONS ET AMENONS A VOTER.



Merci de croire en moi, je crois en vous."



Gilles Payet Nicolas Payet







