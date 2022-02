A la Une . Gilles Leperlier explique pourquoi il n'a pas assisté à l'installation du maire de l'Etang-Salé

Arrivé troisième dimanche dernier avec 9,03% des suffrages exprimés lors de la municipale partielle de l'Etang-Salé, Gilles Leperlier "souhaite beaucoup de réussite à cette nouvelle majorité" emmenée par Mathieu Hoarau. Absent ce matin lors du conseil d'installation, le conseiller municipal d'opposition en explique la raison. Par LG - Publié le Samedi 26 Février 2022 à 17:20





Cependant, je souhaite féliciter le nouveau Maire de la commune, Monsieur HOARAU, ainsi que les nouveaux adjoints et l’ensemble des élus.



Je souhaite également beaucoup de réussite à cette nouvelle majorité. Je sais que les attentes de la population sont nombreuses et que la responsabilité du maire et de son équipe est pleinement engagée dans les décisions qu’ils prendront à partir d’aujourd’hui.



Je prendrai également mes responsabilités en tant qu’élu de l’opposition dans une démarche de construction positive. Je vais être présent et vigilant afin que la commune que nous aimons puisse se construire un avenir dans la sérénité et le respect de tous.



D’ores et déjà, je regrette, malgré le changement de majorité, l’absence d’une femme en tant que 1ère adjointe alors que la parité de liste l’exigeait au moment des élections.



Je souhaite pour ma part que soit désignée une élue déléguée au respect et aux droits des femmes au sein du conseil municipal.



Avec mon équipe, nous resterons mobilisés et nous tenons une nouvelle fois à remercier les électrices et électeurs qui nous ont fait confiance le dimanche 20 février 2022.



Ensemble, nous continuerons à défendre notre projet pour un « Mieux vivre ensemble à l’Etang-Salé ». Positif à la COVID-19 et donc en isolement quelques jours, je n’ai pas pu assister au conseil municipal d’installation de la nouvelle mandature à l’Étang-Salé Cependant, je souhaite féliciter le nouveau Maire de la commune, Monsieur HOARAU, ainsi que les nouveaux adjoints et l’ensemble des élus.Je souhaite également beaucoup de réussite à cette nouvelle majorité. Je sais que les attentes de la population sont nombreuses et que la responsabilité du maire et de son équipe est pleinement engagée dans les décisions qu’ils prendront à partir d’aujourd’hui.Je prendrai également mes responsabilités en tant qu’élu de l’opposition dans une démarche de construction positive. Je vais être présent et vigilant afin que la commune que nous aimons puisse se construire un avenir dans la sérénité et le respect de tous.D’ores et déjà, je regrette, malgré le changement de majorité, l’absence d’une femme en tant que 1ère adjointe alors que la parité de liste l’exigeait au moment des élections.Je souhaite pour ma part que soit désignée une élue déléguée au respect et aux droits des femmes au sein du conseil municipal.Avec mon équipe, nous resterons mobilisés et nous tenons une nouvelle fois à remercier les électrices et électeurs qui nous ont fait confiance le dimanche 20 février 2022.Ensemble, nous continuerons à défendre notre projet pour un « Mieux vivre ensemble à l’Etang-Salé ».





Publicité Publicité