Gilles Leperlier: "Pour une campagne électorale sans violence"

Nous apprenons par voie de presse que des échauffourées ont eu lieu ce mardi matin devant la Mairie de Saint-Louis entre les militants de deux candidats à la députation.



Nous condamnons vivement ces débordements inutiles et qui de surcroît, ne sont pas de nature à réconcilier les citoyens avec la politique.



À chacun son opinion, chaque citoyen est libre de s’exprimer et de défendre son avis. Nul besoin pour cela de recourir à la violence.



Il est plus que nécessaire de tourner la page des pratiques d’un autre temps et d’adopter à la fois une attitude et un projet qui améliorera réellement les conditions de vie des Réunionnais.



Candidat à cette élection, à quelques jours du premier tour, je veux croire que tous, au-delà de nos différences, soyons attachés et engagés à mener à bien cette campagne, dans un climat serein et respectueux.



C’est en tout cas, le voeu que je formule ici.



Gilles Leperlier

Candidat à la législative partielle

7ème circonscription