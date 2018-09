Gilles Leperlier: NON à la suppression de l’abattement fiscal dans les Outre-mer

Olivier Dussopt, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’action et comptes publics a confirmé, devant la délégation Outre-mer, la suppression de l’abattement fiscal de 30 % dans les Outre-mer. Il vient confirmer une mesure envisagée dans le Livre bleu présenté à l’issue des Assises des Outremer.



Décidément, ce gouvernement ne comprend rien aux situations ultramarines et encore moins aux besoins des Réunionnais. De leur large consultation publique tant vantée, il en ressort la fin d’un dispositif qui existe pour prendre en compte les spécificités locales, notamment la cherté de la vie. Ce sont des millions d’euros qui vont être pris directement dans la poche des contribuables Réunionnais.



L’an dernier, c’est par le projet de loi de finances que le gouvernement avait supprimé les aides à l’accession à la propriété. Toujours sans garantie d’une remise en place de ce dispositif pour les nombreuses familles en attente, le gouvernement souhaite une nouvelle fois, agir contre les Réunionnais.



Député, je serai intransigeant quand il s’agira défendre les dispositifs essentiels au pouvoir d’achat et au bien-être des Réunionnais. J’aurai à coeur de défendre le maintien de cet abattement fiscal de 30 % à La Réunion.



Gilles Leperlier

Candidat à l’élection législative 7ème circonscription