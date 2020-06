Gilles Clain, colistier de Mathieu Hoarau à l'Étang-Salé: "Un recours déposé pour des irrégularités"

"On peut légitiment s'interroger sur cette voix d'écart qui nous sépare de M.Lacouture". Colistier de Mathieu Hoarau, candidat malheureux à l'Étang-Salé, Gilles Clain n'en démord pas. Selon lui, des irrégularités ont été constatées lors de ce second tour, notamment dans le bureau centralisateur, où il soupçonne un bourrage d'urne. "Il y a 7 enveloppes en plus par rapport au nombre de personnes qui sont venues voter", affirme-t-il. Un recours sera déposé ce lundi par l'équipe de Mathieu Hoarau.