Municipales 2020 Gilles Clain: "Servir uniquement l’intérêt général" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Fonctionnaire de police de 40 ans, Gilles Clain veut "replacer la population au centre des enjeux et des débats afin de servir uniquement l’intérêt général". Un projet qui passe notamment par le développement économique et touristique de l’Etang Salé.

"Je m’appelle Gilles CLAIN,



J’ai 40 ans cette année , je suis fonctionnaire de police et originaire de L’Étang-Salé. Mon grand-père y avait une boutique aux Canots, "la boutique chinois Léon". J’ai donc naturellement grandi et passé mon adolescence entre les hauts (Canots et Ravine Sèche ) et les Bains pendant les vacances.



Le constat est simple et aberrant : depuis 20 ans, les mêmes personnes occupent toujours les mêmes fonctions électorales !



Convaincu que la politique est l’affaire de tous et qu’il est important de participer et d’agir, j’ai décidé avec une équipe de citoyens représentant toutes les catégories socio-professionnelles, de me présenter aux prochaines élections municipales à L’ÉTANG- SALÉ.



Nous sommes porteurs de projets ambitieux afin de faire rayonner notre commune et d’en révéler tout son potentiel :



- Développement économique et touristique

- Réappropriation de la mer( pêcheurs et baigneurs)

- Redynamisation des hauts (agriculteurs, animation,..)

- Renforcement des liens intergénérationnels

- Amélioration des conditions d’accueil dans les écoles (handicap, périscolaire et cantine).



Via la mise en place de comités participatifs de quartier, nous renforcerons la démocratie participative et nous rendrons à chaque citoyen les clés de leur ville.



Convaincus que le maire se doit d’être le porte-parole de l’ensemble de sa population, nous avons donc souhaité avoir une liste diversifiée et ouverte au plus grand nombre, y compris à ceux qui ne croient plus aux différents partis politiques.



Aujourd’hui, le temps n’est plus aux oppositions systématiques entre partis. Il est temps de replacer la population au centre des enjeux et des débats afin de servir uniquement l’intérêt général.



Pour ces raisons, nous sommes SANS ÉTIQUETTE.



Nous placerons l’humain au cœur de notre mandat et nous développerons notre commune de manière RAISONNÉE afin que L’Étang-Salé reste un village AUTHENTIQUE. Alors, si vous aussi vous voulez changer les choses,



Si vous aussi vous ne voulez plus laisser les autres décider et choisir à votre place, Les 15 et 22 MARS prochains , allez voter et faites-le en masse.



Il n’y a que tous ensemble, les uns avec les autres que nous arriverons a faire bouger les lignes.



VOTER c’est DÉCIDER.



Nicolas Payet







