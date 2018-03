Mail ZinfosBlog à la Une [Gilette Aho] ​Les résultats du concours de la correspondance





Ils avaient d’ores et déjà complété la grille d’évaluation préparée par Albert Jauze, président du jury, docteur en Histoire et chargé de cours à l’université de La Réunion.



A chacun son regard, à chacun sa notation. Les lettres réceptionnées ont été référencées et réparties : catégorie 14/18 ans et catégorie Adultes.



Dans un premier temps, la concertation s’est faite autour des lettres envoyées d’une manière individuelle par les collégiens et lycéens. Une participation active et passionnante tant que les résultats scripturaux ont été d’excellente qualité au dire du jury. Albert Jauze a proposé de sélectionner les dix meilleures lettres qui ont été commentées et notées. Chaque membre a donné son avis sur la note avancée et les commentaires sont allés bon train…Les trois premiers gagnants retenus ont devancé largement les autres participants.



Ces notes et commentaires peuvent être envoyés aux participants qui le souhaitent.



Dans la catégorie Adultes : il en a été de même sauf que le jury a dû débattre longuement (discussions âpres, chacun défendant ses candidats). Une sélection des dix meilleures lettres portait sur l’originalité, la qualité d’expression, le respect historique etc.. comme il a été convenu dans la grille d’évaluation.



Vous pouvez consulter la liste des gagnants sur notre site



La bande son accompagnée de quelques photos des membres du jury seront mises en ligne bientôt.



Chaque gagnant(e) sera contacté(e ultérieurement pour la remise des lots.



