A la Une ... Gilets jaunes.re : Une plateforme pour rassembler les initiatives de la population Trois informaticiens réunionnais ont lancé ce mardi matin le site internet les-gilets-jaunes.re afin de rassembler les différentes et multiples propositions des Réunionnais pour tenter de faire avancer et débloquer ce mouvement.





Ils exigent de nombreux points, que ce soit auprès du Préfet, du Président de Région, de la Ministre des Outre-mer, ou encore du Président de la République, afin d'améliorer les conditions de vie.



Certes, les Réunionnais ont des revendications, mais toutes ces propositions vont, depuis le début du mouvement, un peu dans tous les sens. C'est le constat qu'ont pu faire trois Réunionnais. Les citoyens envisageaient de nombreuses initiatives, mais qui n'étaient pas toujours vraiment organisées.



C'est ainsi que Mathieu Fontaine, Frédéric Fleurie et Imrane Dessai ont eu envie de proposer une solution innovante pour tenter de débloquer cette situation. Avec le site



"On se reconnaît dans ce mouvement et on comprend la colère que ce soit des deux côtés. On a donc voulu proposer une sorte de démocratie participative", explique Mathieu Fontaine."Cette plateforme permet de fédérer plus de monde, avec plus de transparence et plus de neutralité."



Lancé ce mardi matin, le site compte déjà plus de 200 contributions à la mi-journée. "Le but est de rassembler un maximum de monde et d'arriver à être suffisamment légitimes pour faire remonter ces propositions aux portes-paroles", explique-t-il. "Cela pourra servir d'appui lors de la rencontre avec la ministre par exemple." Depuis désormais 11 jours, les gilets jaunes ont mis La Réunion au "ralenti".Ils exigent de nombreux points, que ce soit auprès du Préfet, du Président de Région, de la Ministre des Outre-mer, ou encore du Président de la République, afin d'améliorer les conditions de vie.Certes, les Réunionnais ont des revendications, mais toutes ces propositions vont, depuis le début du mouvement, un peu dans tous les sens. C'est le constat qu'ont pu faire trois Réunionnais. Les citoyens envisageaient de nombreuses initiatives, mais qui n'étaient pas toujours vraiment organisées.C'est ainsi que Mathieu Fontaine, Frédéric Fleurie et Imrane Dessai ont eu envie de proposer une solution innovante pour tenter de débloquer cette situation. Avec le site Les Gilets Jaunes , les trois informaticiens souhaitent proposer une plateforme où tout le monde pourra s'exprimer, directement en ligne."On se reconnaît dans ce mouvement et on comprend la colère que ce soit des deux côtés. On a donc voulu proposer une sorte de démocratie participative", explique Mathieu Fontaine."Cette plateforme permet de fédérer plus de monde, avec plus de transparence et plus de neutralité."Lancé ce mardi matin, le site compte déjà plus de 200 contributions à la mi-journée. "Le but est de rassembler un maximum de monde et d'arriver à être suffisamment légitimes pour faire remonter ces propositions aux portes-paroles", explique-t-il. "Cela pourra servir d'appui lors de la rencontre avec la ministre par exemple." Charline Bakowski Lu 380 fois





Dans la même rubrique : < > Guyane : Le principal syndicat appelle à la grève générale à partir d'aujourd'hui [Pierrot Dupuy] Les fêtes de fin d'année sont d'ores et déjà fichues