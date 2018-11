Gilets Jaunes Gilets jaunes.re : Un aperçu des multiples propositions recensées sur le site





En voici quelques-une:



De Taz Opinion:

Légaliser le Zamal et en permettre l'export

"Un potentiel énorme pour la reconnaissance de la qualité pays (inscrite de fait au patrimoine mondial de l'UNSECO) et une immense opportunité économique à l'exportation vers les pays très demandeurs et en situation de pénurie comme le Canada"



De Citoyen Lambda:

Obliger toutes les entreprises de disposer de douches pour leurs salariés

"Si mon entreprise me donne la possibilité de prendre une douche en arrivant je vais pouvoir aller à vélo. Donc je limite l'émission des gas à effet de serre, je limite l'utilisation des énergies fossiles, j'économise car aucun coût de transport et je suis en bonne santé car je fais du sport"



De In:

Taxer à un très fort taux les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

"C'est à l'entreprise de prouver qu'elle ne discrimine pas"



De Chantal Turpin:

Ecologie: interdit la vente des plastiques jetables tels assiettes couverts revenir pour les boissons avec bouteille consigner en verre. Etc. Au lieu de taxer ces produits qui vont se retrouver dans la nature.

"Le plastique est en train de pilier notre planète.Et la on ferais déjà un début pour la planète au lieu de mettre en place des taxes. Il ne sert à rien de taxer ce qui est utile aux personnes qui travaillent et qui n'ont pas d'autre moyens de déplacement, alors que la France peut éliminer des produits que nous pouvons en passer"



De Alx974:

Un Train / Tramway / Des bus à l'heure

"A fin de ne plus être obliger d'utiliser la voiture pour 20km et d'arrêter le tout à l'auto.

La voiture c'est au minimim aujourd'hui: un credit, de l'essence, une assurance, un garage ou parking, un permis, des constructions de routes, un control technique obligatoire minimum."



De Shy:

Référendum démission Macron

"Proposer un référendum national pour permettre le peuple de faire le libre de choix de garder ou pas le Président de la République actuel Macron à la tête de l'état"



De Altarick97411:

Fusion du département et de la région Réunion

"La réforme territoriale a été décevante à l'échelle de l'état. Nous pourrions commencer par notre île en fusionnant la région et le département en un seul conseil territorial pour réduire le nombre d'élus, premières économies, et faire des économies sur la mutualisation des moyens. Ce conseil territorial unique aurait aussi la pleine compétence sur les questions économiques et sociales sans possibilités de se renvoyer la balle comme cela arrive trop souvent en période de crise."



De Mathieu Fontaine:

Aligner les tarifs des produits alimentaires avec ceux de la métropole

"Selon

Le taux de TVA réduit dont nous bénéficions ne devrait-il pas couvrir en grande partie les frais d'acheminement des marchandises vers la Réunion?"



De Priscilla Latchimy:

Démission du Préfet

"Démission immédiate du préfet avant toute négociation car il met la vie des réunionnais en danger durant le cyclone et actuellement les manifestants se font gazé gratuitement . Puis les revendications vie chère baisse de carburant et aider les petits commerçants et faire démissionner lé président avant qu'il installe la guerre en douce . surtout mettre les négociation en direct sur la télé pour toute la Réunion"



De Noisette:

Des bornes de wifi gratuit dans les quartiers pour les scolaires dotés d'un ordinateur POP mais n'ayant pas internet à la maison

"Certains élèves dont la famille ne dispose pas de suffisamment de ressources n'ont pas accès (à la maison) au réseau internet ; ce qui créé une inégalité. Il serait opportun d'installer, dans le plus de quartiers possible, une borne de wifi gratuit dans un lieu public sécurisé (exemple : médiathèque municipale, mairie annexe...) afin de permettre à ces élèves de se connecter sur le réseau avec leur ordinateur POP.

La liste de ces lieux serait à communiquer à tous les établissements scolaires pour informer chaque élève de la zone wifi la plus proche de son domicile.

En ce moment par exemple, durant la crise que nous vivons, certains élèves peuvent recevoir des cours à distance émanant des équipes pédagogiques de leur établissement alors que d'autres n'ont pas cette opportunité. Il y a là une inégalité à traiter dans un avenir immédiat"



De Turby:

Remettre l'abattement des 30% au niveau des DOM pour les impôts

"L'abattement des 30% au niveau de la Réunion était pour compenser la vie chère, en enlevant cette abattement les impôts vont être plus élevés l'année prochaine"



De Pierre:

Stopper la privatisation EDF/Transport/Santé/éducation

"Le gouvernement actuel et les précédents ne cessent de vendre le pays par petits morceaux. Il faut Stopper la privatisation de la SNCF, des barrages EDF, des hôpitaux, de la Sécu, de l'enseignement, des services publics etc.

Ces services publics ont été financés par le contribuable, ils ne doivent pas se transformer en bénéfices pour les grands capitaux"



De Pascale:

Fin des privilèges aux riches, remise en place de l'ISF, rapatriement des évasions fiscales, augmentation du SMIC, développement de l'éducation populaire

"Les privilèges pour les plus aisés sont indécents, et hors du temps.

L'évasion fiscale est honteuse, surtout avec des journées de deuil national pour les célébrités, célèbres aussi pour leur évasion fiscale : honte et indécent pour le peuple.

STOP au capitalisme

Développer l'éducation populaire, école des parents, école de quartier,

Développer l'accès à la culture (cf programmes scolaires de 2015 mais non mis en oeuvre car pas de formation pour les enseignants)"



De Stéphane Damour:

Instaurer le référendum populaire

"Un référendum populaire est un mécanisme de démocratie participative qui permet à un certain nombre de citoyens, par un nombre de signatures fixé à l'avance, de saisir une assemblée législative ou le peuple par référendum afin qu'il statue sur une proposition de loi"



De Prisca Cerneaux:

Usage du CDD / stop aux contrats aidés / encourager les GE / retour des Réunionnais qualifiés

"Ne pas revenir aux contrats aidés qui ne permettent pas aux personnes de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles (contrat de 30h / semaine = 1000€ net), ni d'accéder à un programmation de formation qualifiante permettant aux personnes de rester dans la vie active à l'issue de leur contrat. De plus, ce dispositif a fait l'objet dans certaines communes d'utilisation à des fins électoralistes.

Pénaliser les entreprises qui font un recours abusif au CDD ou au temps partiel. Encourager (par des bonus ou des primes, par exemple) les PME qui ont une politique d'embauche plus éthique.

Soutenir et encourager le développement des groupes d'employeur permettant à des salariés à temps partiel de compléter leurs heures chez d'autres employeurs.

Développer les aides aux employeurs sur les zones franches et zones sensibles pour le recrutement de personnes issues de quartiers sensibles.

Faciliter le retour à l'emploi des mères de familles, à travers des aides à la garde d'enfants, à l'accès au temps partiel indemnisé pour les mamans d'enfants en bas âge. Contribuer ainsi à l'autonomie des mères de famille, notamment les plus défavorisées.

Favoriser le retour des Réunionnais installés hors département dans les secteurs professionnels en tension à La Réunion (paramédical, social, culturel, etc.)"



DE GP:

De l'eau potable au robinet de tous

"De nombreuses communes ont un important travail à faire sur l'eau qui nous est vendu. les captages sont arriérés. On retrouve des matières fécales dans l'eau lors des fortes pluies, mais pas que... (Bras-Panon)

le traitement est aléatoire et opaque. Nous manquons d'informations sur les quantités de pesticides, fertilisants et autres polluants potentiels.

l'acheminement. 1 litre sur 2 est perdu entre le captage et le consommateur sur St Denis.

le traitement des eaux usées est à améliorer. Il faut penser aux poissons aussi... Personnellement, j'ai reçu de mon fournisseur d'eau un courrier me demandant de ne plus consommer l'eau du robinet quelle que soit la période de l'année au profit de l'eau en bouteille...

Si cela m'évite d'acheter l'eau en supermarché. Je ne suis pas contre une augmentation du tarif du mètre-cube le temps de mettre en place des solutions d'avenir.

J'ai mis ma proposition en "santé", mais elle pourrait également aller en "vie cher", "environnement", "vie citoyenne" ou "économie"."



De Gran Yab:

Allocations familiales dès le premier enfant

"Le premier enfant ne "côute" pas moins cher que les suivants!

En fait, ce serait même plutôt le contraire, car souvent on peut réutiliser certaines des choses achetées à l'ainé pour les autres (berceau, poussette, siège auto, vêtements, jouets...)"



De Hell:

Mise en place d'un revenu universel

"Que l'on travaille ou non, un revenu universel pour tous, avec plafonnement des revenus (on ne touche pas si on gagne très bien sa vie par ex.). Un revenu universel permettant de vivre et non de survivre. Le travail devenant un choix, on sera moins malades, moins énervés les uns contre les autres et il y aura du travail pour tous ceux qui le désirent, les autres décidant de vivre avec moins mais à leur façon. Ils pourront écrire des chansons, des pièces de théâtre, s'occuper des vieux, des enfants, des malades de leur famille etc"



De Armand Daydé:

Interdite les barquettes plastiques

"Tous les repas à emporter sont conditionnés dans des barquettes plastiques, qui finissent à la poubelle ou laissées sur place.

La pollution par les plastiques est visible sur toute l'île. Alors pourquoi ne pas donner le mouvement avec une mesure dans ce domaine.

Les matériaux de substitutions biodégradables, éco responsable ou simplement réutilisable existent.

Autant proposer une application réglementaire ou une incitation financière pour changer les pratiques et interdire les contenants plastiques jetables."



De PP974:

Démission en bloc de tous les élus de La Réunion !!!!

"Le mouvement actuel est l’échec de tous les responsables politiques de La Réunion depuis des années. Messieurs les élus prenez enfin vos responsabilités devant le peuple pour une fois : DÉ-MI-SSIO-NEZ !!!

Ne serais ce que par solidarité..."

