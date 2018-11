Gilets jaunes, pacifiques ?

Cela fait quelques jours déjà que notre île est touchée par une crise sociale sans précédent. Nous faisons face à un blocage économique générale. Le mouvement Gilets Jaunes a été lancé initialement pour servir une cause. Mais on se demande si les intentions sont restées les mêmes depuis le 17 novembre.



Plusieurs groupes se sont développés et se sont appropriés le mouvement avec des divergences flagrantes au niveau des revendications mais aussi au niveau de la manière de se comporter. Est-on obliger de passer par la violence afin d avoir gain de cause? Le mouvement se dit pacifiste mais lorsque l'on impose ses règles cela n est plus du pacifisme. Les violences( Que cela doit physique ou verbales) ne cessent d'augmenter.



Des établissements scolaires qui sont obligés d'être fermés pour cause de possibles blocages. Ce lundi 26 novembre devaient être le jour où les petit commerces restent ouverts mais les évènements prouvent que cela n'a pas été le cas. Certains ont même fait l'objet de chantage s'ils n'écoutaient pas.



La majorité de la population est en phase avec le principe du mouvement mais pas dans la manière de faire. Comment peut-on continuer à soutenir alors qu'il n'y a pas d'organisation? Faites les choses bien avant que ce ne soit trop tard et que la population change d'avis. Cette situation étouffante pour tous n'a que trop duré.