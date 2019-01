Gilets jaunes métropole: Une 9e mobilisation plus forte mais moins violente

Alors que la dernière manifestation avait rassemblé 50.000 gilets jaunes, plus de 84.000 personnes se sont mobilisées pour ce neuvième samedi.



Il y a donc comme un retour de flamme des gilets jaunes après un léger affaiblissement pendant les fêtes de fin d'année. Il se pourrait que ce regain ait un rapport avec le fait que, dans trois jours, le Président de la République lance le grand débat national pour tenter de trouver une solution de sortie à cette crise.



Au-delà de Paris, Toulouse ou encore Bordeaux, c'est à Bourges que les gilets jaunes ont répondu massivement. Située au centre de la métropole, cette ville est devenue en quelque sorte la nouvelle capitale des gilets jaunes.



Bien que le nombre de gilets jaunes soit en hausse, les violences recensées sont quant à elles moins importantes. Selon Christophe Castaner ces violences ont pu être évitées grâce à la mobilisation de près de 80.000 membres des forces de l'ordre et à leur professionnalisme.



Au total, 224 gilets jaunes ont tout de même été interpellés, dont 201 placés en garde à vue. Sans compter également de nombreux blessés et journalistes menacés.