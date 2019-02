Gilets jaunes à Lyon : Des CRS à bord de leur fourgon attaqués à coups de pavés

Des CRS dont le fourgon était bloqué dans un bouchon ont été attaqués à coups de pavés et de bouteilles samedi à Lyon, pendant la manifestation des Gilets jaunes.



Ils avaient filmé l'agression depuis l'intérieur du véhicule, et la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux.



La scène a fait réagir le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner qui a dénoncé une "violence insupportable".



Le parquet de Lyon a ouvert dimanche une enquête pour "violences avec arme" et "en réunion" sur "des personnes dépositaires de l’autorité publique".



"Aucune interpellation n’a eu lieu à ce stade", a précisé le procureur de la République.