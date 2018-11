Gilets Jaunes Gilets jaunes: Les propositions de représentants des TPE/PME Des membres de la société civile et représentants des TPE/ PME lancent "un appel aux autres gilets jaunes et à toute les forces vives" afin de rejoindre leur groupe de travail. Voici le communiqué :

Les membres de la société civile et représentants des TPE/ PME représentés par ALLAMELE Michel, Dargonne Bertrand, BOYER Laurent, MOUNOUSSAMY-APAVOU Laure, PIERRE JEAN André s’associent à une partie de gilets jaunes représentés par Jimmy SIMBAYE et des forces vives pour présenter les propositions suivantes afin de sortir la Réunion de la plus grave crise économique et sociale qu’elle ait connue depuis la départementalisation.



Notre île a besoin de capitaliser au maximum chaque Euro qu’elle peut ou pourra obtenir de la part des partenaires (Europe, État…) et réaliser des projets concrets et économiquement fiables pouvant bénéficier à l’ensemble de la population et réduire ainsi les inégalités visibles ou invisibles marquant notre territoire.



Les projets suivants ne sont que quelques propositions d’urgence, mais avec une réelle volonté de la population et des politiques, pourraient permettre à l’ensemble de la population qu’importe son statut sociale de bénéficier immédiatement d’un meilleur pouvoir d’achat sur du long terme et relancer une économie qui n’est pas pour le moment pas à la hauteur des besoins attendus au vu de notre démographie, de notre insularité afin de permettre la création d’emplois PERENNES.



Ces propositions se veulent ambitieuses mais réaliste, pouvant être mise en place sans l’aval de l’état ou d’un quelconque ministère, c’est aussi cela être maitre et responsable du développement de son territoire ! C’est trouver des solutions adaptés aux problématiques spécifiques de chaque région ou département. Sur la base de notre analyse approfondie de la situation, nous sommes convaincus que les propositions que nous vous soumettons répondront aux besoins d’une population exaspérée.



Notre objectif est de :

Relancer l’économie

Réduire les inégalités

Redonner à l’ensemble de la population du pouvoir d’achat

La création d’emplois pérennes

Profiter encore plus de notre statut de RUP



Pour cela nous faisons les propositions suivantes :

Exonération Totale du Fret et des taxes sur tous les produits

Suppression totale de l’octroi de mer

Stopper le recrutement des contrats aidés via les politiques

La sur rémunération des 35% vie chère étendue à l’ensemble de la population

Le Gasole à moins de 1€ le supercarburant (sans plomb) à moins de 1.30€ et gelés ensuite sur 3 ans

La transparence TOTALE sur le financement de la route du littorale

Devenir enfin, acteur et non plus spectateur du développement de notre territoire et la mise en responsabilité de nos élus



Nous sommes issus de la société civile avec une bonne connaissance du terrain et du fonctionnement des collectivités locales et du monde économique. Nous lançons un appel aux autres gilets jaunes et à toute les forces vives afin de rejoindre notre groupe de travail afin de proposer à l’état et aux collectivités des propositions dans l’intérêt de la population réalistes et réalisables à court terme.



Nous souhaitons emmener notre expérience chacun à notre niveau au service de la population et de notre Île, car ce n’est qu’en unissant nos forces et nos compétences que nous pourrons être des interlocuteurs crédibles. Zinfos974 Lu 185 fois





