Gilets jaunes : Les artisans en détresse

Les artisans et les entreprises locaux se mobilisent face à cette situation de crise d'une ampleur désastreuse pour le secteur. Nous sommes tous touchés et décidons aujourd'hui de réagir.



Nous demandons au gouvernement de prendre ces responsabilités et de solutionner ces problèmes pour un retour à la normale le plus rapidement possible. Chaque seconde est précieuse pour le secteur, les pertes seront irrattrapables et les artisans se retrouvent dans une détresse totale. On a besoin de solutions.



Des manifestations et des événements prévus ce week end s'annulent, celles des semaines à venir sont également en danger (Fait-Main, Marché de Nuit, Villages de Noël, Marchés forains...) : c'est toute la fin d'année, qui représente parfois 40 % de notre Chiffre d'affaire annuel, qui est dans la balance.



Charles Nagou

Gérant des Saveurs de la fournaise

Président d'Arts & Traditions

Co-fondateur de la Confrérie des Artisans Confituriers Confiseurs de La Réunion