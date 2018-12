Gilets jaunes: Le retour des barrages ce samedi?

Alors que "70% des Réunionnais désirent l'arrêt des blocages", et que les gilets ne semblent également pas tous s'être mis d'accord sur le sujet, un premier barrage s'est érigé ce samedi matin.



Il s'agit d'un barrage filtrant à la hauteur de Portail Saint-Leu, sur la route des Tamarins, en direction du Nord. Une cinquantaine de gilets jaunes se sont installés très tôt ce matin pour montrer qu'ils sont toujours bel et bien présents.



Rien n'est encore officiellement annoncé, mais la circulation sur l'île ce samedi risque d'être quelque peu chamboulée.



Un second barrage a été signalé: l'incontournable situé à Gillot. Les gilets jaunes ont pris place aux alentours de 8 heures avec un barrage filtrant sur la quatre voies de Sainte-Marie, dans les deux sens de circulation. Selon la CRGT, le barrage aurait déjà été levé.