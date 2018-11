Gilets jaunes : Le point sur les routes à 16H

Suite à la manifestation, ci-dessous les secteurs concernés par les barrages bloquants sur le réseau routier national:



SECTEUR NORD



- RN2 Ste Marie échangeur Gillot dans les deux sens + giratoire bouchon sens E/N sur plus d’1 km



SECTEUR OUEST :



- RN1 La Possession, entrée route du Littoral, bouchon sens O/N env 2 km

- RN1 La Possession Autopont (accès RN1 depuis le RD41) sens N/S,

- RD6 St Paul Villèle,

- RN1A St Paul / giratoire Nord St Gilles les Bains dans les deux sens,

- RN1 St Paul, échangeur Barrage dans les deux sens, Sens N/S bouchon env 1.5 km, Sens S/N bouchon env 1 km

- RN1 St Leu, échangeur Portail sens S/N, Bouchon env 500 m



SECTEUR SUD :



- RN1 St Louis Bel Air dans les deux sens, Sens N/S bouchon env 2 km, Sens S/N, bouchon env 1 km

- RN2 St Joseph Vincendo dans les deux sens,

- RN2 St Joseph Langevin dans les deux sens,

- RN1002 St Joseph déviation de St Joseph giratoire RD3,

- RN2 Petite ile giratoire Grand Anse,

- RN2 Petite Ile Giratoire la Croisée,

- RN2 St Philippe secteur Basse Vallée dans les deux sens,

- RN2 St Pierre giratoire la Cafrine,

- RN3 Le Tampon giratoire les Azalées,

- RN3B St Pierre giratoire des Casernes,

- RN5 St Louis déviation ilet Furcy dans les deux sens

- RD28 St Pierre ravine des Cabris,

- RD26 St Pierre secteur Serré,

- RD3 Le Tampon Trois Mare,



SECTEUR EST :



- RN2 Ste Marie échangeur les Jacques dans les deux sens,Sens E/N bouchon env 1 km, Sens N/E bouchon env 500 m

- RN2002 Ste Suzanne Giratoire Gandhi,

- RN2 St André la Cocoteraie dans les deux sens,

- RN3 La Plaine des Palmistes secteur Pyramide dans les deux sens,

- RN2 Ste Rose giratoire Leconte de Lisle,

- RD48 St André giratoire tournant Vidot,

- RD48 Rte Salazie Pont Marie



D’autres barrages sont en place sur le réseau secondaire de l’île mais non remontés au niveau du centre.

Des opérations de nettoyage sont en cours pour la remise en état de la chaussée.