Gilets Jaunes Gilets jaunes : Le message de Vanessa Miranville

"Un appel du coeur à l'implication de long terme pour l'intérêt commun, c'est celui que j'ai envie ce soir de lancer à tous les "gilets jaunes" comme à tous les citoyens et notamment à tous les jeunes réunionnais, l'avenir de cette île.



J'ai envie de dire sous forme de boutade qu'on n'est jamais mieux servis que par soi même et que si on n'est pas satisfait de la façon dont les élus gèrent (et nous y compris!) , alors non seulement il faut leur demander de changer leur façon, mais pourquoi pas se présenter aux prochaines élections municipales, départementales, régionales..., pour faire les choses d'une autre manière ?



Apres tout, pas d'études ni de diplôme pour être élu, tout le monde a sa chance, et nous sommes la preuve qu'avec de la motivation et de l'organisation, tout est possible !



Alors, qui est prêt à se lancer?



Qui sait, un prochain(e) Président(e) de la République sera peut être un jour un Réunionnais !



En tous les cas, je sais que le peuple réunionnais est un peuple résilient, la preuve en est dans notre histoire, que de chemin parcouru en un temps finalement très court, celui d'une mémoire d'homme!J'ai l'intime conviction que nous saurons rapidement nous relever de cette épreuve et, en nous appuyant sur nos forces et nos richesses, continuer notre avancée vers plus de bien-être pour tous.



Je terminerai avec ma réflexion concernant les jeunes réunionnais qui depuis ces derniers jours ont dépassé toutes les limites (et je leur adresserai un message video sur facebook où je sais que j'ai plus de chance qu'il soit entendu par eux !)



La Jeunesse est l'âge où normalement on a plein d'espoirs et de rêves sur l'avenir, où on décide de ce qu'on veut faire dans la vie et de qui on veut être dans la Vie.



La Jeunesse est l'âge où l'on a envie de tout, sans limite et sans barrière.



Mais c'est aussi l'âge où on devient adulte, où l'on apprend que l'on ne pourra pas faire, être ou avoir ce qu'on voulait, sans frustration ni amertume. Et que finalement ce dont on rêvait au départ n'était peut-être pas ce qui nous rend vraiment heureux, et qu'il y a une meilleure façon pour nous d'exprimer notre plein potentiel, ce qui nous rend unique sur cette Terre.



Personnellement, j'avais rêvé pendant 10 ans (de 15 à 25 ans) d'être professeur d'université en métropole ou même à l'étranger...et puis la réalité d'un concours manqué, puis d'un poste en métropole non obtenu et enfin d'un poste au lycée non obtenu, m'ont finalement fait aller vers la politique et aujourd'hui ma place de maire! Au final, toutes ces déceptions et frustrations successives m'ont sûrement amenée exactement là où je devais être...



En tous les cas, ce message, je le passe dès que je peux aux Jeunes : "cherchez au fond de vous-même qui vous voulez être, ce qui compte vraiment pour vous, et trouvez en vous le courage et la confiance pour aller vers cet objectif."

Ce n'est pas de posséder telle ou telle chose qui nous rend profondément heureux, car la satisfaction matérielle ne dure que très peu de temps.



Un petit penseur en herbe de primaire a réussi à le formuler comme ceci en atelier philo : "en fait, quand on a ce qu'on veut, on n'est pas vraiment heureux parce que du coup, on veut autre chose et ça n'en finit jamais. Alors autant apprendre à être heureux avec ce qu'on a déjà." Et découvrant que Socrate avait développé la même idée dans l'Antiquité, d'ajouter : "Je suis content que Socrate pense comme moi!" La vérité sort de la bouche des enfants, n'est ce pas?



Il me semble important qu'on comprenne les actes des Jeunes sans pour autant les excuser, et qu'on se responsabilise tous en se disant qu'une Jeunesse à la dérive est le signe d'une société qui n'a pas su collectivement leur donner un meilleur modèle, que celui de la société de consommation, de l'illusion que réussir dans la vie c'est pouvoir satisfaire toutes ses envies et immédiatement...



On me dira à juste titre qu'il est bien difficile quand on n'a pas l'environnement (social, familial, amical...) propice de s'en sortir et d'être capable de faire ce que je décris au dessus.



C'est vrai, et il n'y a pas de solution miracle à cela malheureusement. Mais je suis convaincue que pour certains, il suffit d'une rencontre, d'une personne (un prof, un éducateur de rue, un médiateur, un "Grand frère") pour leur faire prendre conscience et évoluer.



Et nos actions de médiation de Proximité faites par des gens vraiment impliqués ont l'air de le prouver ces derniers temps, vu que le quartier de Moulin Joli par exemple où cette médiation est la plus aboutie ne connaît pas d'événement majeur de violence, malgré le nombre important de Jeunes et la proximité avec les violences du Port.



Il faut donc mettre le maximum de ces personnes qui "changent la vie" (dixit Goldman!) sur la route de ces Jeunes, pour favoriser le "déclic".



De toute façon, il me semble indispensable de responsabiliser les jeunes, en les accompagnant du mieux possible au quotidien, en les aidant à croire en eux-mêmes , en leur potentiel, en leur capacité de s'en sortir la tête haute.

Car avec de la confiance en soi, on est capable de déplacer des montagnes, et si on ne devait offrir à nos Jeunes une seule chose, pour moi ce serait celle là.



Car d'elle découlent les autres qualités nécessaires à la réussite : le goût de l'effort, l'audace, l'optimisme...

En résumé : croire en soi, oser, et persévérer à viser la lune pour atteindre au moins les étoiles !



Ce que j'ai envie de dire à ceux qui cassent, brûlent et pillent ces derniers jours :

" Nous comprenons votre colère et votre frustration de voir tous ces objets dans les vitrines sans y avoir accès.

Mais voler ne vous rendra pas heureux. Brûler ne vous mènera nulle part.

Casser ne vous avancera a rien.



Au contraire, les collectivités devront dépenser pour tout remettre en ordre, et ce sera autant d'argent qui ne sera pas mis dans le sport, la culture, les actions de proximité ...

Évacuez votre colère, mais sur des terrains de sport ou dans un studio de musique.

Exprimez votre frustration, mais avec des mots, dans du slam, du rap, tout ce qui vous parle.

Et enfin échangeons, essayons de nous comprendre, faisons un pas les uns vers les autres pour trouver des solutions ensemble. Aidez nous à vous aider."



Vanessa Miranville,

Une simple Citoyenne devenue maire

pour agir et oser La Réunion de demain Zinfos974 Lu 771 fois





Dans la même rubrique : < > Violences urbaines: 139 personnes interpellées et 39 gendarmes blessés au total ▶️ Deux agriculteurs ont été reçus par le Préfet