Gilets jaunes: Le MEDEF demande des dispositifs exceptionnels à la Ministre du travail

Le MEDEF s'est adressé à la Ministre du travail, Muriel Penicaud, dans un courrier, pour demander la mise en place de dispositifs exceptionnels, suite au mouvement ses Gilets Jaunes sur l’Ile de La Réunion.



"Madame la Ministre,



Nous avons traversé, depuis le 17 novembre, 17 jours de blocage complet de notre île, suite au mouvement des Gilets Jaunes.

Le port, l’aéroport, le dépôt unique de carburant ainsi que les principaux axes routiers ont été totalement paralysés.



Outre ces blocages rendant toute circulation des personnes très difficile et quasi-impossible celle des marchandises, ce mouvement a par ailleurs généré de nombreuses actions de violence, de vandalisme, d’intimidation, de menaces qui se sont notamment traduites par la fermeture de nos entreprises, sous peine de mettre en danger nos salariés.



Alors que les mois de novembre et de décembre sont traditionnellement les plus gros mois pour un grand nombre de secteurs d’activités, ce mouvement a impacté très sévèrement, et parfois irrémédiablement, nos entreprises.



Certains secteurs, dont le tourisme, censé être le vecteur économique majeur du développement de l’emploi et de la valeur ajoutée pour notre territoire, est sinistré, alors que nous sommes en haute saison. Les annulations tombent en cascade, et la sécurité, outre le vivre-ensemble et les paysages à couper le souffle, qui représentait l’un de nos principaux atouts, n’est plus assurée. L’image de notre île est gravement affectée, et nous craignons des conséquences, si ce n’est irrémédiables, du moins avec effet sur un terme assez long, sur nos activités touristiques.



L’ensemble du commerce, qui représente près d’un tiers de l’emploi et de la valeur ajoutée, est frappé de plein fouet par ces 2 semaines d’inactivité, au cœur de la période de vente la plus importante."