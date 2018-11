Gilets jaunes: Lassée qu'on dénigre les élus, Vanessa Miranville publie ses fiches de paye

Vanessa Miranville, la maire de la Possession, en a apparemment assez que l'on critique les élus et leurs indemnités trop élevées.



Pour jouer la transparence, elle a donc décidé de publier ses deux fiches de paye, celle de maire de la Possession et celle de vice-présidente du TCO, sur sa page Facebook, accompagné d'un message dans lequel elle met l'accent sur le fait "qu'il y a 2 catégories d'élus : les élus locaux (élus Mairie, Département, Région, intercommunalités) et les élus nationaux (députés, députés européens, sénateurs, ministres...) en terme d'indemnités.



Pour peu qu'on ne soit pas en plus PDG de SPL (société publique locale) à des salaires de plus de 5.000 euros parfois...



Voici donc mes 2 bulletins d'indemnité pour un total de 3.590 euros, pour la gestion d'une commune de 33.000 habitants et d'une mairie de 1.000 agents avec les responsabilités que cela implique, ainsi que la vice présidence du TCO sur le développement durable et l'innovation.



Mes adjoints touchent 1.000 euros et mes conseillers 200 euros.



En tous les cas, j'espère que de nombreux citoyens oseront un jour sauter le pas comme moi pour s'engager pour leur Commune, leur île, pas pour l'argent mais pour l'intérêt général !"