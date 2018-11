Gilets jaunes : La question essentielle de la justice fiscale !

Le "ras-le-bol fiscal" qui s'exprime au travers du mouvement actuel des gilets jaunes pose clairement la question essentielle de la justice fiscale. Dans notre démocratie l'impôt est nécessaire au financement des services publics dont la population a besoin (écoles, hôpitaux,crèches, aides à la personne,..), mais il doit être accepté par cette population. Les citoyens doivent éprouver un sentiment de justice fiscale, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui dans le système fiscal français. Se sentir "surtaxé" quand on a des revenus modestes et en même temps constater que les plus riches échappent à l'impôt est insupportable. Par exemple la suppression récente de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune est une véritable provocation.



La CGT et la CGTR exigent depuis des années une réforme globale et cohérente de la fiscalité, permettant de faire contribuer davantage ceux qui ont le plus de moyens. Cela passe par un allègement global des taxes indirectes (taxe sur les carburants, TVA, octroi de mer,...) qui pèsent plus lourdement sur les plus défavorisés. Cela passe également par le rétablissement d'un impôt sur le revenu véritablement progressif et redistributif qui mette plus fortement à contribution les plus riches. Cela passe aussi par une refonte de la fiscalité locale (TH et TF) afin de mieux prendre en compte les revenus des contribuables. Cela passe enfin par des moyens accrus dans la lutte contre la fraude fiscale, véritable fléau et facteur majeur d'injustice fiscale.



La CGTR-Finances publiques apporte tout son soutien au mouvement des Gilets Jaunes dans sa revendication d'une fiscalité plus juste et équitable.