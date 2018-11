Courrier des lecteurs Gilets jaunes La Réunion, terre d'avenir ?

Devant l'attitude de blocage du gouvernement actuel face aux justes revendications des gilets jaunes qui ne souhaitent pas de récupérations politiques et syndicales, celles-ci ayant trop souvent échoué depuis quarante ans.

Une réflexion s'impose et suis dans l'obligation, en qualité de citoyen engagé dans la vie culturelle mais aussi sociale et économique, de m'adresser au bon vouloir de la presse car les chemins tortueux de la préfecture sont bloqués depuis l'arrivée de l'actuel préfet qui, espérons-le, laissera la place à un nouveau préfet plus ouvert et plus à l'écoute.

Devant les dégâts d'une société si déséquilibrée, j'ai donc revêtu le gilet jaune et suis allé manifester pacifiquement en chantant sur le pont de la Rivière Saint-Denis au Barachois.

Aujourd'hui, j'ai vu à la télévision un représentant des gilets jaunes au conseil municipal du Tampon énoncer des choses justes mais d'autres propositions me semblent être des bêtises.

Notamment la suppression de l'octroi de mer qui est censé être reversé aux communes pour qu'elles embauchent des contrats aidés. Si cette suppression est actée, ce serait se tirer une balle dans le pied car il augmenterait le chômage déjà si important à La Réunion. Je pense que les 24 maires, toutes sensibilités confondues, ne peuvent adhérer à un tel discours.

Par contre, lorsque le député Ruffin dénonce l'une des premières lois du quinquennat du Président Makron qui a été de supprimer l'ISF sur les grandes fortunes, point besoin d'avoir fait les grandes écoles de commerce pour se rendre compte qu'il allait y avoir un immense manque à gagner, bref un trou dans le budget national.

D'où la multiplication des taxes qui s'en est suivi, bref de l'anti-"Jésus" ; l'un multipliant les pains (de l'amour) et les poissons pour le partager avec tous, le pouvoir actuel ponctionnant sur la classe moyenne et tous les corps de métiers pour que les petites entreprises tombent au profit des multinationales tout en taxant nos compatriotes les plus démunis, jusqu'aux infirmiers, policiers et agriculteurs. Que l'on ne s'étonne pas si il y a une cascade de suicide et de mal être, créé par le désir des milliardaires et de leur relais qui soutiennent le pouvoir actuel, celui d'obtenir toujours plus…

Là est certainement le mal ?

Une des solutions serait que le président actuel ait un sursaut d'honneur puisque les trois quart des français sont contre cette politique et qu'il fasse une dissolution de l'assemblée nationale ? Et qu'il rétablisse à La Réunion les contrats aidés aux communes et aux associations qu'il a supprimés après son élection ?

Rappelons-nous du courage exceptionnel du Général de Gaulle qui voulait arrêter le Sénat, ses ors et ses privilèges !

Si cette dissolution ne se fait pas, il risque d'y avoir une implosion voir une explosion au niveau local et national et ce ne sera plus des revendications mais une révolution sociale et fraternelle dans l'image inconsciente de 1789.

Espérons que la venue de la ministre des Outre-mer à La Réunion qui est une insulaire de Saint-Pierre et Miquelon et semble un peu plus à l'écoute des propositions constructives, lira ce courrier qui a comme volonté de trouver des solutions de progrès et de paix. Tout d'abord, pourquoi l'ancien gouvernement Hollande n'a-t-il pas continué à La Réunion le projet d'Ile Verte écologique ? Pourquoi ? Pourquoi ?

Une autre idée forte c'est la mise en place d'une zone franche… pour toute La Réunion avec la mise en application des travailleurs ou emplois francs qui m'a été suggéré par Giraud Payet.

A savoir, suppression totale des charges salariales et patronales. A situation d'exception des mesures d'exception ? Enfin à quoi ont servi toutes les formations de nos jeunes ? Pourquoi n'y a-t-il pas des écoles navales liées au métier de la mer car La Réunion sur l'océan va jusqu'à l'Antarctique ?

Que font, pour l'emploi local, les bateaux qui ont pavillon européen, français et réunionnais ?

Où sont les emplois du pays ?

Nous pourrions aussi évoquer un autre projet qui me tient à cœur, la revitalisation des Hauts et de ses habitants.

Voilà cinquante ans La Réunion était une des capitales mondiales de notre essence de géranium et de vétyver.

Avec les lois très sociales (certes utiles) les producteurs se sont rendu compte qu'il était plus simple et plus rentable d'arrêter la production et bénéficier des aides sociales, ce qui a créé du chômage et de l'exode rural.

Sur ce sujet, les démocraties du Nord de l'Europe ont une vision politique et éducative bien plus saine. L'Allemagne de son côté qui rémunère bien moins ses parlementaires, a innové pour soutenir leurs agriculteurs des montagnes en Bavière en créant des primes aux paysages.

Rien ne nous empêche à La Réunion de faire de même ; en contrepartie il y aurait une chartre comme par exemple la reconstruction des chapiteaux en paille de vétyver, des cours bien entretenus, des réceptions des touristes autour d'un café local avec des patates douces grillées dans le foyer de l'alambic, bref le charme créole dans les Hauts, un atout touristique ?

L'administration nationale a souvent manqué d'idées, complètement déconnectée de la réalité des pays, des hommes et des paysages qui sont porteur d'identité.

Soutenons la production locale qui redonne de la fierté, de l'honneur et de l'ambition.

Rien n'est figé lorsque voilà cinquante ans, Jacques Lougnon, vous savez le plus grand citoyen de La Réunion du XXe siècle qui s'était dénommé le "Vieux Tangue", notre professeur de français, grec, latin es lettres, en grand forestier qu'il était, arpentait les chemins pour ramasser les ordures que certaines personnes du littoral laissaient par terre ou lorsqu'il prônait la création de tables d'hôtes respectant l'environnement.

Certains triste sires le prenaient pour un illuminé. Mais force est de reconnaître qu'il avait raison et mettait en pratique son idéal, qu'il avait une vision du développement hors norme et qu'il aimait son île.

"Labor improbus omnia vincit " nous disait Virgile, nous avons besoin de paix, de travail et de plus d'ambition collégiale. Donc, à vous maintenant, Madame la Ministre, de répercuter à qui de droit, cette réflexion positive, constructive. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, nous rappelle l'adage ! Christian Vittori Lu 167 fois





Dans la même rubrique : < > Les Gilets Jaunes se trompent de cible… Le Président Macron doit revoir sa copie au sujet de La Réunion