Gilets jaunes : Christophe Dettinger, le "boxeur de gendarmes", explique les raisons de son geste

Christophe Dettinger, l'homme qui a boxé des gendarmes samedi à Paris et dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux, s'est rendu aux forces de l'ordre. Mais, avant de le faire, il a publié une vidéo sur la page Facebook d'une amie dans laquelle il explique les raisons qui l'ont amené à ces gestes inconsidérés et reconnaît avoir "mal agi".



"J'ai participé aux huit actes (...) J'ai fait toutes les manifestations du samedi, sur Paris. J'ai vu la répression, j'ai vu la police nous gazer, j'ai vu la police faire mal à des gens avec des flashballs, j'ai vu des gens blessés, des retraités se faire gazer, j'ai vu pleins de trucs", dit celui qui est aujourd'hui employé communal à la mairie d'Arpajon.



Puis, Christophe Dettinger explique les raisons de sa présence samedi :. "Je manifeste pour tous les retraités, le futur de mes enfants, les femmes célibataires (...) Je suis un gilet jaune. J'ai la colère du peuple en moi. Je vois tous les présidents, tous les ministres, tout l'Etat, se gaver (...) Ils sont même pas capables de montrer l'exemple. Ils se gavent sur notre dos, c'est toujours nous les petits qui payons. Quand j'entends 'Les gueux', quand j'entends les 'sans dents', je me sens concerné. Parce que je suis français, je suis fier d'être français. Je ne suis ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Je suis un citoyen lambda. J'aime mon pays, j'aime ma patrie, j'aime tout".



"Maintenant c'est sûr qu'à force de se faire taper, je me suis fait gazer, le dernier jour. J'ai voulu avancer sur les CRS, je me suis fait gazer avec ma femme et mes amis. A un moment, la colère est montée en moi et oui j'ai mal réagi. Oui, j'ai mal réagi mais je me suis défendu et voilà ... Je voulais vous dire ça. Demain matin, je me rends en garde à vue, si on m'a pas choppé avant, j'espère pas. Peuple français, gilets jaunes, je suis de tout coeur avec vous, il faut continuer pacifiquement mais continuer le combat, s'il vous plait", conclut-il.



En garde à vue depuis lundi matin, il risque jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende si plusieurs circonstances aggravantes venaient à être retenues.