Gilets jaunes: Au moins 1150 arrestations à Paris ce samedi, un record

Au moins 1150 arrestations ont été recensées à Paris ce samedi, à l'issue de la quatrième journée de mobilisation des Gilets Jaunes. Et 1720 à l'échelle nationale, dont 395 ont débouché sur des gardes à vue. "Un record", a commenté le ministre de l'intérieur Christophe Castaner félicitant "un coup d'arrêt à la violence".



Au total, le mouvement de contestation a rassemblé près de 125.000 manifestants dans toute la France, dont 10.000 à Paris. Selon un bilan national provisoire de la direction générale de la santé, 179 personnes ont été blessées et prises en charge par les secours sur tout le territoire.



De son côté, Edouard Philippe a tenu une nouvelle fois à témoigner sa "reconnaissance, son admiration et son soutien" aux forces de l'ordre. "Le dialogue a commencé (...) il faut désormais retisser l'unité nationale" a déclaré le premier ministre, ajoutant qu'Emmanuel Macron allait proposer des "mesures" en ce sens.