Gilets jaunes: 6 nouveaux casseurs condamnés

Des faits d'une extrême gravité continuent à être commis en marge du mouvement dit des "gilets jaunes".



Le tribunal correctionnel de Saint-Denis a ce jour jugé, suivant la procédure de comparution immédiate, des individus, qui avaient à la suite de ces faits, été identifiés et interpellés par les forces de sécurité.



Les deux auteurs de faits de vol aggravé et de recel commis à Saint-Denis le 19 novembre ont été condamnés à la peine de six mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt.



Les trois auteurs de faits de vol aggravé commis dans un commerce au Port le 18 novembre ont été condamnés à la peine de huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention, après qu'ils aient été placés sous mandat de dépôt par le juge de la liberté et de la détention le 20 novembre.



L'auteur de faits d'entrave à la circulation et de dégradation de bien d'utilité publique commis le 19 novembre à Saint-Denis a été condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt.



L'auteur de faits d'entrave à la circulation et de dégradation de bien d'utilité publique et de violences aggravées commis le 19 novembre à Saint-Denis a demandé un délai pour être jugé et dans l'attente de son jugement a été placé sous mandat de dépôt.



D'autres individus auteurs de faits d'atteintes aux biens ou aux personnes interpellés durant la dernière nuit seront jugés en comparution immédiate dans les jours à venir.