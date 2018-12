Gilets jaunes: 4e samedi de mobilisation à Paris, déjà plus de 100 interpellations

Alors que la manifestation de ce samedi 8 décembre a à peine commencé, les forces de l'ordre ont déjà procédé, peu à près 10 heures heure locale, à "354 interpellations, et 127 d'entre eux ont été placés en garde à vue", et ces interpellations ne cessent d'augmenter au fil des heures, comme le souligne BFM TV. Un millier de personnes ont été compté sur les Champs Elysées cette matinée.



Après une visite du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, c'est au tour du premier ministre Edouard Philippe de se rendre au ministère de l'intérieur, pour se rendre compte de la situation et rencontrer les forces de l'ordre. Le chef de l'Etat devrait bientôt faire un premier point de situation, en concertation avec le ministère, le Préfet de Police et l'ensemble des Préfets des zones de défense, comme l'a souligné Matignon.



La plupart des monuments nationaux, grands magasins et autres boutiques ont décidé de fermer leurs portes pour cette journée. Les agents de la ville de la Paris ont également pris le soin de retire les barrières, les poubelles ou autres objets pouvant être susceptibles d'être la source d'éventuels projectiles.