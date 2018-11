Gilets jaunes : 22 barrages en cours à 15H30

Suite à la manifestation, ci-dessous les secteurs concernés par les barrages filtrants sur le réseau routier national et départemental:



SECTEUR NORD



- RN2 Ste Marie échangeur de Gillot + giratoire



SECTEUR OUEST :



- RN1 La Possession entrée route du Littoral sens S/N.

- RN1 La Possession / Autopont (accès RN1 depuis la RD41) sens Sud/Nord,

- Le Port giratoire Port Est,

- RN1 St Paul Echangeur Barrage dans les deux sens,

- RD4 St Paul / Sans Souci,

- RN1A St Paul / giratoire Nord St Gilles les Bains,



SECTEUR SUD :



- RN1 Etang Salé échangeur Les Sables dans les deux sens,

- RN1 St Louis échangeur Bel Air dans les deux sens,

- RN2 St Pierre giratoire la Cafrine,

- RN2 St Joseph secteurs Vincendo et Manapany,

- RN3 Le Tampon giratoire Les Azalées,

- RN3 Le Tampon La Plaine des Cafres secteur Col de Bellevue,

- RN5 St Louis secteur Ilet Furcy dans les deux sens,

- RD26 Entre Deux secteur Serré,



SECTEUR EST :



- RN2 Ste Suzanne échangeur la Marine dans les deux sens,

- RN2002 Ste Suzanne, giratoire Ghandi,

- RN2 St André La cocoteraie dans les deux sens,

- RN2 St Benoit giratoire des Plaines,

- RN3 la Plaine des Palmistes secteur Pyramide dans les deux sens,

- RD48 Salazie secteur pont Marie,

- RD48 St André Giratoire tournant Vidot,



D’autres barrages sont en place sur le réseau secondaire de l’île mais non remontés au niveau du centre.