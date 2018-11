A la Une .. Gilets jaunes : 200 gardes mobiles en renfort annonce la Ministre des outre-mer Plusieurs élus de La Réunion étaient reçus hier soir par la ministre des outre-mer suite à l’ampleur du mouvement des gilets jaunes sur notre île. Des maires et parlementaires étaient présents. Le député Jean-Hugues Ratenon est quant à lui resté auprès des Réunionnais. Dans un communiqué, il réagit à l'annonce de la ministre de l’envoi de renforts de 200 gardes mobiles. Pour Jean-Hugues Ratenon, « le mépris du gouvernement continue malgré la colère exprimée par les Réunionnais » .

Voici le communiqué du député Jean-Hugues Ratenon, suite à la rencontre des élus Réunionnais avec la Ministre des Outre-mer à Paris hier soir :



Je voudrais réaffirmer que je condamne tous les actes de violences et de vandalisme qui se sont produits ces derniers jours. Mais je rappelle avec fermeté que le droit de manifester et de faire grève est inscrit dans la Constitution. L'ile est paralysée pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat et pour seule réponse : la Ministre Girardin annonce l'envoi de renforts de 200 gardes mobiles à la Réunion!!!!!! La question d'un couvre feu serait même actuellement à l'étude. Toute intervention des gardes mobiles sur les lieux des manifestations qui se déroulent dans le respect sera interprétée comme une agression de la police politique. Aux revendications légitimes des Réunionnais: La ministre a donc annoncé « l'ouverture d'un vaste travail de réflexion sur les aides économiques et les taxes ainsi que sur la vie chère ». On se fout de qui???? Quand, comment, à quel moment une discussion avec les gilets jaunes? Depuis des dizaines d'années, les gouvernements réfléchissent, pas plus tard que l'année dernière avec les Assises de l'Outre Mer qui a abouti sur un livre bleu qui est plutôt un livre noir pour l'Outre Mer. Le mépris du Gouvernement continue malgré la colère exprimée par les Réunionnais depuis ce samedi 17 novembre. Zot lé pa la ek nous et ziskakan?. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, le peuple souffre avec la politique de casse sociale entrepris par le Gouvernement. Dès hier, j'ai fais une série de propositions et je salue les autres propositions; j'ai demandé aussi au préfet d'organiser sans délai une conférence extraordinaire avec les forces vives et tous les élus qui doit déboucher sur un projet commun amendé et validé par le Collectif des gilets jaunes de la Réunion. L'urgence aujourd'hui, c'est des réponses concrètes aux attentes de la population. Je suis persuadé que les gilets jaunes vont faire des propositions concrètes. Les élus ne doivent pas être complices de la volonté du Gouvernement d'étouffer l'expression populaire; ils ne doivent pas être complices de l'intimidation, de la provocation et de la répression décidées par le gouvernement. En tant que Député récemment élu , ma responsabilité est de porter la volonté du Peuple. Je l'ai dit et je le dis depuis cette élection, je suis redevable à aucune organisation politique mais redevable uniquement à la population. J'appelle la Ministre et le gouvernement à faire preuve de responsabilité, à écouter et apporter des réponses immédiates aux préoccupations de la population. Une première réponse peut se faire : l'ouverture immédiate des négociations. Jean Hugues RATENON Député de la Réunion Charlotte Molina Lu 2488 fois





Dans la même rubrique : < > Tampon: Après une nuit de casse, les gilets jaunes incitent les commerces à fermer Transports: Toute l'île est au point mort