A la Une . Gilets Jaunes: Une synthèse des revendications réunionnaises établie Une plateforme fut lancée il y a deux semaines, afin de recueillir les revendications des Réunionnais Gilets Jaunes. La plateforme, nommée “les-gilets-jaunes.re”, assure avoir reçu 2 028 contributions et 53 177 votes. Les créateurs de la plateforme ont élaboré une synthèse des contributions. Des revendications empreintes de désir de justice sociale, d'écologie, et de démocratie participative.

Synthèse des revendications



Lancée le 27 novembre 2018, la plateforme de démocratie ouverte à La Réunion “les-gilets-jaunes.re” a réussi à fédérer en une semaine plus de 5 000 inscrits sur son site. Dans ce délai, la parole donnée à la population a porté ses fruits : 2 028 contributions et 53 177 votes y ont été recensés.Après 3 jours d’analyse des données, une synthèse globale et thématique des propositions a été réalisée.



Comment ça s’est passé ?



Du 27 novembre au 04 décembre, la plateforme a collecté l’ensemble des revendications proposées par la population directement sur le site. Tout le monde a pu exprimer ses idées, ses propositions et soutenir les revendications qui lui tenaient à coeur en votant pour celles-ci. Du 05 au 07 décembre, les données récoltées ont été analysées et les revendications similaires ont été regroupées pour une meilleure lisibilité des propositions.



Synthèse des propositions



A l’issue de la phase de collecte des revendications et de vote, la plateforme avait recensé 2028 propositions. Le travail d’analyse a consisté à regrouper les revendications similaires et à fiabiliser le classement dans les différentes catégories. Les 2028 contributions ont été regroupées en 643 revendications uniques et réparties en 14 catégories, Le top 10 des propositions prioritaires selon les “Gilets Jaunes” inscrits sur notre plateforme :



1. Diminuer la rémunération des élus et leurs frais de fonctionnement

2. Aligner les tarifs des produits de première nécessité sur la métropole (alimentaire, transport, santé, etc.)

3. Développer les réseaux de transport en commun, écologiques de préférence

4. Revoir les modalités d'application de l'octroi de mer pour diminuer le coût des produits importés tout en favorisant la production locale

5. Développer une agriculture saine (bio) et diversifiée

6. Supprimer ou diminuer les salaires et avantages accordés aux anciens élus

7. Rendre obligatoire le casier judiciaire vierge pour tous les candidats à une élection

8. Réinstaurer l'Impôt sur la Fortune (ISF)

9. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne

10. Assainir les finances publiques et les rendre plus transparentes



Les détails de la synthèse, les données brutes récoltées ainsi que la méthodologie appliquée pour réaliser cette synthèse sont disponibles en libre accès sur le site Lancée le 27 novembre 2018, la plateforme de démocratie ouverte à La Réunion “les-gilets-jaunes.re” a réussi à fédérer en une semaine plus de 5 000 inscrits sur son site. Dans ce délai, la parole donnée à la population a porté ses fruits : 2 028 contributions et 53 177 votes y ont été recensés.Après 3 jours d’analyse des données, une synthèse globale et thématique des propositions a été réalisée.Du 27 novembre au 04 décembre, la plateforme a collecté l’ensemble des revendications proposées par la population directement sur le site. Tout le monde a pu exprimer ses idées, ses propositions et soutenir les revendications qui lui tenaient à coeur en votant pour celles-ci. Du 05 au 07 décembre, les données récoltées ont été analysées et les revendications similaires ont été regroupées pour une meilleure lisibilité des propositions.A l’issue de la phase de collecte des revendications et de vote, la plateforme avait recensé 2028 propositions. Le travail d’analyse a consisté à regrouper les revendications similaires et à fiabiliser le classement dans les différentes catégories. Les 2028 contributions ont été regroupées en 643 revendications uniques et réparties en 14 catégories, Le top 10 des propositions prioritaires selon les “Gilets Jaunes” inscrits sur notre plateforme :Les détails de la synthèse, les données brutes récoltées ainsi que la méthodologie appliquée pour réaliser cette synthèse sont disponibles en libre accès sur le site les-gilets-jaunes.re B.A Lu 598 fois





Dans la même rubrique : < > Une quatrième vague de Réunionnais recrutés par Disneyland Paris Vol à Jumbo Score : Il veut absolument rentrer en prison pour "se reposer"