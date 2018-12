A la Une . Gilets Jaunes: Un regain de mobilisation à compter de ce lundi?





"Absolument pas", répond Aurore Rudy du collectif de la Plaine des Cafres. "Nous avons respecté la volonté de la population d’arrêter les blocages pour les fêtes, d’autres actions ont vu le jour sous d’autres formes". Jeudi dernier, des Gilets Jaunes se sont rassemblés au niveau du rond-point de la Balance à Saint-André sans pour autant bloquer la circulation. Partis du Tampon mercredi, d'autres ont entamé une "marche des possibles". Un tour de l’ile prévu jusqu’au 17 janvier prochain qui a pour objectif d’échanger avec la population. Les différents collectifs ont également pris le temps de se "ressourcer", d’analyser les annonces faites, d’échanger avec les élus et de se rencontrer.



Le dernière réunion date de ce dimanche matin à Saint-Pierre. Et après ce temps de réflexion, "nous avons l’impression d’avoir été mené en bateau mais le mouvement se réactive ces jours-ci", annonce-t-elle. A l’image des appels lancés sur les réseaux sociaux pour un acte VIII dès ce lundi notamment de nuit sur les Champs Elysées pour un moment "festif et pacifique", les Gilets Jaunes locaux promettent également des "actions coup de poing" à compter de demain. "Nous avons joué le jeu, maintenant on doit se faire entendre une bonne fois pour toute", prévient Aurore Rudy sans préciser si des blocages seront à nouveau installés. "Il n’y a pas eu que des inconvénients aux blocages. Durant cette période il y a eu aussi beaucoup d’échanges, de solidarité, moins de surconsommation, et moins d’accident", ajoute la mère de famille.



Le mouvement citoyen commencé le 17 novembre dernier, qui se veut toujours apolitique et sans leader, continue d’évoluer sur un mode d’actions variées voire même disparates, mais cette Gilet Jaune de la première heure l'assure, "nous sommes tous unis et indépendants". Hausse du pouvoir d’achat et mise en place d’un référendum d’initiative populaire (RIC) restent les revendications principales. "Janvier 2019 sera déterminant", confie-t-elle. Un acte VII en demi-teinte dans l’Hexagone et au niveau local après la levée des blocages, des Gilets Jaunes toujours présents sur les réseaux sociaux mais moins dans la rue. Le mouvement s’essouffle-t-il donc?"Absolument pas", répond Aurore Rudy du collectif de la Plaine des Cafres. "Nous avons respecté la volonté de la population d’arrêter les blocages pour les fêtes, d’autres actions ont vu le jour sous d’autres formes". Jeudi dernier, des Gilets Jaunes se sont rassemblés au niveau du rond-point de la Balance à Saint-André sans pour autant bloquer la circulation. Partis du Tampon mercredi, d'autres ont entamé une "marche des possibles". Un tour de l’ile prévu jusqu’au 17 janvier prochain qui a pour objectif d’échanger avec la population. Les différents collectifs ont également pris le temps de se "ressourcer", d’analyser les annonces faites, d’échanger avec les élus et de se rencontrer.Le dernière réunion date de ce dimanche matin à Saint-Pierre. Et après ce temps de réflexion, "nous avons l’impression d’avoir été mené en bateau mais le mouvement se réactive ces jours-ci", annonce-t-elle. A l’image des appels lancés sur les réseaux sociaux pour un acte VIII dès ce lundi notamment de nuit sur les Champs Elysées pour un moment "festif et pacifique", les Gilets Jaunes locaux promettent également des "actions coup de poing" à compter de demain. "Nous avons joué le jeu, maintenant on doit se faire entendre une bonne fois pour toute", prévient Aurore Rudy sans préciser si des blocages seront à nouveau installés. "Il n’y a pas eu que des inconvénients aux blocages. Durant cette période il y a eu aussi beaucoup d’échanges, de solidarité, moins de surconsommation, et moins d’accident", ajoute la mère de famille.Le mouvement citoyen commencé le 17 novembre dernier, qui se veut toujours apolitique et sans leader, continue d’évoluer sur un mode d’actions variées voire même disparates, mais cette Gilet Jaune de la première heure l'assure, "nous sommes tous unis et indépendants". Hausse du pouvoir d’achat et mise en place d’un référendum d’initiative populaire (RIC) restent les revendications principales. "Janvier 2019 sera déterminant", confie-t-elle. PB Lu 415 fois





Dans la même rubrique : < > NRL : Le préfet autorise l’exploitation de Bois blanc par la SCPR Terrorisme: Fabien Clain, toujours en vie, exhorte à agir contre la France