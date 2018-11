Gilets Jaunes Responsables: "Le peuple de la Réunion prend en main son avenir"

"Une journée qui a marqué un tournant dans le mouvement entamé le 17 Novembre...



Nous, la Coordination des gilets Jaunes Responsables avons appelé à un rassemblement citoyen au Port-Est hier. Notre appel a été entendu. Plus de 10 000 personnes étaient présentes, venues des 4 coins de l’ile.



Indéniablement, le Port, poumon économique de notre département, est devenu le symbole de la révolte populaire ! Comme à leur habitude, les gilets jaunes portois ont accueilli leurs sœurs et frères réunionnais les bras et le cœur ouverts, facilitant ainsi la poursuite d’un travail de fond.



Nombreux sont les autres collectifs à avoir adhéré à notre démarche de structuration. Ainsi plus de 1000 feuilles de projets et de revendications ont été collectées ! C’est pourquoi la Coordination des gilets Responsables change de nom et devient officiellement aujourd’hui Tous unis pour la Réunion-Coordination des Gilets Jaunes.



Nous restons ouverts à toutes les bonnes volontés qui viendraient alimenter notre démarche. Le peuple de la Réunion prend en main son avenir, le moment est historique !



Ces données nous servent aujourd’hui de base pour la rédaction d’un projet qui permettra à notre ile de se relever de plusieurs décennies d’un racket organisé par l’Etat, nos hommes politiques et certaines entités du monde économique.

Le travail est considérable mais notre volonté inébranlable !



Nous possédons au sein de notre organisation des forces vives issues de toutes les catégories sociales et professionnelles.



Nous rappelons que le préfet ne sera jamais notre interlocuteur. La crise que traverse notre peuple dépasse son champ de compétence.



Nous ne rencontrerons Mme Annick Girardin, ministre des Outre-Mer qu’à une seule condition : la retransmission en direct des discussions en télé, radio et sur internet !



Une réponse militaire inacceptable !



Hier nos sœurs et frères réunionnais ont subi une nouvelle attaque. Alors que les gilets jaunes marchaient pacifiquement, les mains levées et en chantant... les forces de l’ordre ont répondu par la violence ! Cela va à l’encontre des valeurs de la République !



Nous condamnons avec virulence l’attitude des bras armés de l’Etat, attitude qui ne fait qu’accentuer la rupture entre le peuple et ses dirigeants...



Derrière chaque CRS, militaire et policier, il y a un citoyen...Cessez de nous monter les uns contre les autres.



Les actions à venir...



Nous tenons à prévenir la population pour qu’elle puisse s’organiser. Demain, lundi 26 Novembre, il y aura un durcissement du mouvement.



Les barrages sont maintenus. Toutes les grandes surfaces et l’université seront également bloquées.



Nous remercions la population réunionnaise pour son très large soutien. La construction sera longue mais elle profitera à chacun d’entre nous.



Rien ne peut arrêter un peuple uni et déterminé au changement !"