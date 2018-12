Gilets Jaunes : Mobilisation en demi-teinte pour l'acte VII

L’acte VII des Gilets Jaunes a rassemblé davantage en région qu’à Paris. 800 personnes dans la capitale, 1 200 à Metz, 1 400 à Toulouse, 2 500 à Bordeaux, a compté la presse nationale qui parle "d’essoufflement" du mouvement. Samedi à midi, la mobilisation a atteint 12 000 personnes sur l’ensemble de la France a indiqué le gouvernement.



Des heurts ont éclaté à Bordeaux et Marseille mais également à Paris non loin des locaux de BFM TV et France Télévisions, les journalistes traités de "collabos". 57 personnes ont été interpellées et 33 placées en garde à vue ce samedi.



10 personnes ont été tuées, 1 600 manifestants blessés et 48 affaires de violences policières présumées ont été enregistrés depuis le début du mouvement, rappelle BFM TV.