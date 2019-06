Gilets Jaunes : 10 mois de sursis pour jets de cocktails molotov sur une gendarmerie

Il est loin d’être le seul. En marge des manifestations des Gilets Jaunes en novembre dernier, bon nombre de personnes ont extériorisé leurs frustrations ou tout simplement suivi la tendance générale et procédé à des violences, dégradations et pillages, que ce soit en métropole ou à La Réunion.



E.A, 20 ans, était là, le soir du 19 novembre, à La Possession, comme tant d’autres. Ce soir-là, l’entrée de la route du Littorale est bloquée, des poubelles sont brûlées et les forces de l’ordre tentent de rétablir le calme. Un grand groupe de jeunes participe au blocage et deux patrouilles de gendarmes interviennent. Le groupe se disperse et les individus décident de fabriquer des cocktails molotov. Suite à une tentative de guet-apens contre les gendarmes, les jeunes décident d’emmener les cocktails molotov devant la gendarmerie et de les jeter. "Rien sur les pompiers", précise-t-il.



Placé en garde à vue le 5 février, E.A avoue les faits. Il avouera même avoir menacé le personnel du Macdo avec un taser afin d’obtenir à manger ; des faits pour lesquels il n’était pas poursuivi ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en comparution immédiate. Après une libération en février, E.A est à nouveau placé en garde à vue mardi. S’il répète qu’il regrette ses actes, il les minimise également : il aurait été entraîné, voire menacé, par les autres et bien qu’il ait tenu les cocktails molotov en mains, il ne les a pas jetés. "C’est le fait de voir les copains faire".



Le président d’audience n’y croit pas mais tente de l’aider : "Quelles étaient vos revendications ? Vous avez fait ça pour une raison quand même". Mais le prévenu maintient que non, c’était un acte gratuit.



Pour ce jeune dont le casier judiciaire est vierge, qui a quitté l’école tôt mais a tenté des formations, la justice espère que la peine lui servira de leçon. Il est condamné à 10 mois de prison avec sursis. Un soulagement manifeste pour E.A qui, arrivé menotté dans la salle d’audience, se voyait déjà partir en prison. Et sa famille émue également, semble découvrir le monde judiciaire. S’agit-il donc peut-être d’un avertissement pour ce jeune qui n’a aucune raison d’emprunter le mauvais chemin.