Gilbert Payet, préfet des Pyrénées-Atlantique, propose d'interdire la conduite aux seniors

Gilbert Payet, préfet des Pyrénées Atlantiques, prévoit d'augmenter les suspensions de permis pour les personnes âgées inaptes à conduire afin d'assurer leur sécurité et celle des autres. Dans son département, en 2016, plus d'un tiers des victimes de la route avaient plus de 60 ans.



Se référant aux statistiques de son département datant de 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Gilbert Payet estime que les seniors sont trop souvent impliquées dans les accidents routier, relate FranceInfo. Sur 41 personnes tuées,16 étaient âgées de plus de 60 ans. Cela représente 39% des tués au total.



Au regard de ces chiffres, le Réunionnais Gilbert Payet en appelle aux familles. Il propose le signalement aux autorités des personnes n'ayant plus, selon elles, les capacités d'assurer leur sécurité ou celle des autres. Une commission pourra alors les évaluer et suspendre leur permis le cas échéant. Le seul objectif étant de faire baisser la mortalité sur les routes des Pyrénées-Atlantiques.



Pour le moment, la loi prévoit une visite médicale auprès d'une commission ou d'un médecin agréé aux conducteurs ayant fait l'objet d'une suspension supérieure à un mois ou une annulation de permis. Cet avis médical a une durée de validité de deux ans.

Pascal Robert