Gilbert Annette : "Rassurez-vous, je suis en excellente santé"

"À l’heure du passage de relais, certains ont l’impression que je suis en mauvaise santé, ils disent que je passe le relais parce que je suis malade. Rassurez-vous je suis en excellente santé, à la fois physique et mentale", a assuré Gilbert Annette, alors qu’il présentait pour la dernière fois ses voeux pour la nouvelle année aux journalistes de La Réunion.



"Je vais même faire une confidence, en douze ans de mandat, je n’ai pas eu un jour d’arrêt maladie", ajoute-t-il.



"Je pars globalement satisfait après 12 ans à la mairie de Saint-Denis, après avoir accompli un certain nombre de choses" explique-t-il, aux côtés d’Erika Bareigts et d’une demi-douzaine de membres de son équipe.



Il est également revenu sur les raisons qui l’ont poussé à passer le relais à la tête du chef-lieu : "J’ai trouvé normal de passer le relais à quelqu’un d’autre, plus en phase avec ce monde nouveau, avec cette nouvelle génération, qui puisse interpréter, coller, anticiper, répondre aux attentes des Dionysiens. […] Je le fais avec bonheur". Il assure par ailleurs qu’il ne sera pas un "maire bis" si Ericka Bareigts est élue.