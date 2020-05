Politique Gilbert Annette : Jean-Claude Fruteau "marque de manière indélébile l’histoire politique de notre île" Le maire de Saint-Denis réagit à la démission de Jean-Claude Fruteau de ses fonctions de maire de saint-Benoît. Le maire socialiste du chef-lieu "salue son dévouement au service de l’intérêt général, de celui des Bénédictins et des Réunionnais." Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 14:30 | Lu 259 fois

"Je tiens d’abord à souhaiter un prompt rétablissement à Jean-Claude FRUTEAU qui vient de démissionner de son mandat de Maire de la commune de Saint-Benoit. Près de 40 ans de combat politique nous réunit, puisque déjà en 1981, je partage avec lui une affiche électorale en tant que suppléant lors des élections législatives de juin.



Avec Jean-Claude FRUTEAU, nous n’avons cessé, au cours d’un long parcours militant, de promouvoir un idéal progressiste et humaniste. Au sein du parti socialiste d’abord dont l’implantation à la Réunion lui doit beaucoup. 1er secrétaire de 1981 à 2000, il en fut l’un des plus brillants artisans, comme il fut lors de ces différents mandats politiques, l’une des voix authentiques pour le progrès et l’égalité sociale à La Réunion.



Pendant ces 5 mandats de Maire, à la tête de conseils municipaux de rassemblement, Jean-Claude FRUTEAU a mis en œuvre des projets majeurs de développement pour cette ville/sous-préfecture de l’Est et ses habitants. Plusieurs fois élu député de la 5ème circonscription, conseiller général et régional, il marque de manière indélébile, par son engagement, l’histoire politique de notre île. Au parlement européen, où il siégea en tant que député et 1er vice-Président de la commission de l’agriculture et développement rural, il sut aussi porter, au plus haut niveau, avec justesse, la voix et les revendications du monde agricole réunionnais."



Je salue son dévouement au service de l’intérêt général, de celui des Bénédictins et des Réunionnais.



Gilbert Annette

Maire de Saint-Denis



