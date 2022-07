A la Une . Gifles, tirage de cheveux et amnésie de circonstance en récidive

Les violences conjugales demeurent la priorité du parquet de Saint-Denis, en attestent le nombre de présentations qui se succèdent en audience de comparution immédiate. Ce mercredi, une fois de plus, un trentenaire devait répondre de violences sur sa compagne et une fois encore, il était sous l'effet de l'alcool. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 10:13

Michaël J-F, 38 ans, passe la journée du 18 juillet dernier à boire et quand il rentre chez sa compagne, il lui explique qu'il ressort. Une dispute éclate et là, le charmant conjoint qu'il est colle deux gifles à la mère de ses enfants avant de la tirer par les cheveux. Il part, monte dans sa voiture et aura juste le temps de reculer lorsque les policiers arrivent pour l'interpeller. Les choses se gâtent car il refuse d'être contrôlé et encore plus d'être menotté. S'en suivent des insultes et des menaces de mort envers les agents de police. Pour ne pas arranger son cas, il est contrôlé avec un taux de 1,94 g/l d'alcool dans le sang. La victime, qui a n'a pas d'ITT fort heureusement, a enregistré la scène avec son téléphone via le micro.



L'audience promet d'être fastidieuse. Le prévenu campe sur sa position, il ne se souvient de rien mais implore le tribunal de l'aider à lutter contre son addiction à l'alcool. Comme l'indique la procureure : "On entend bien le bruit des gifles". La victime fait également état de violences habituelles, ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble.



Addict



Interrogé par la parte civile sur ces violences antérieures, le prévenu s'agace : "C'est grave mais je ne peux pas revenir en arrière, et puis on est là pour les faits du 18 juillet". L'avocat répond lors de sa plaidoirie, "on attendait qu'il implore son pardon mais il est plus facile de ne pas s'expliquer. Elle pense que c'est sa faute s'il est là mais c'est typique dans les dossiers de violences conjugales".



Avec 7 mentions à son casier, le parquet ne mâche pas ses mots : "Il refuse de se soumettre aux policiers et aujourd'hui il est sur la même ligne. Sa mémoire est sélective car il ne veut pas s'expliquer. Cette audience ne produira aucun effet sur lui, je ne peux que requérir pour protéger ses victimes. Il est en récidive de tout, je vous demande une peine de 2 ans de prison assortis d'un mandat de dépôt, l'annulation de son permis et l'interdiction de le repasser pendant 1 an". La défense plaide sur le fait établi que "c'est la première fois qu'il comparait pour des violences à son encontre. Il est addict et il est toujours difficile de s'en remettre même avec des soins. Il a un travail, je vous demande de la clémence".



Le tribunal entendra les supplications du prévenu et le condamnera à 30 mois de prison dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire renforcé. La présidente décerne un mandat de dépôt et prononce les interdictions de contact, de paraître au domicile de sa compagne, annule le permis et interdit le repassage de celui-ci pour 6 mois. Son véhicule est confisqué.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur