A la Une . Gifle aux Oscars 2022 : Will Smith s'excuse, l'Académie ouvre une enquête

Après l'épisode de la gifle magistrale reçue par l'humoriste Chris Rock au cours de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, dimanche dernier, Will Smith, vexé suite à une blague déplacée sur l'alopécie de son épouse, a présenté ses excuses pour son acte tout aussi déplacé. L’Académie américaine des arts et du cinéma s'interroge sur les suites à donner à cet incident. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 10:58

"Nous examinerons d’éventuelles conséquences en accord avec notre charte et la loi de Californie", a indiqué l’Académie par voie de communiqué. Dans la foulée, l'acteur américain Will Smith qui a été récompensé d'un Oscar pour sa performance dans le film "La Méthode Williams" par la même académie a présenté ses excuses publiques à Chris Rock.



La star a regretté "un comportement inacceptable" à l'égard de l'humoriste qui présentait une séquence de la soirée de remise des Oscars 2022, ce dimanche soir à Los Angeles, après deux années d'annulation de la cérémonie pour cause de pandémie. Dans son stand up, Chris Rock a fait une comparaison douteuse entre l'épouse de Will Smith, Jada, atteinte d'une maladie provoquant sa calvitie, et celle de Demi Moore dans un de ses films. N'appréciant pas la plaisanterie, Will Smith, assis au premier rang du public, s'est soudain dirigé vers l'orateur et, sans prévenir, lui a collé une gifle magistrale Il était ensuite retourné à sa place en vociférant "garde le nom de ma femme hors de ta p... de bouche".



Suspension voire exclusion de l'Académie



"Une blague sur le problème de santé de Jada était trop pour moi et j’ai réagi de manière émotionnelle", a reconnu l'acteur, fustigeant la violence sous quelque forme que ce soit, "toxique et destructrice".



Pour l'heure, les médias américains indiquent que Chris Rock n'a pas porté plainte. Il dispose cependant de six semaines pour le faire.

Quant à l'Académie américaine des arts et du cinéma, qui compte près de 10.000 membres de l’industrie d'Hollywood votant chaque année pour les Oscars, elle s'interroge sur une éventuelle suspension, voire une exclusion, de Will Smith.