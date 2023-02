A la Une . Gestion frauduleuse au SDIS : Trois agents du service ressources humaines en garde à vue

Une enquête préliminaire ouverte depuis 2020 visant principalement la gestion passée des ressources humaines du SDIS connaît aujourd'hui une avancée logique qui fait suite aux perquisitions effectuées rue Monthyon en juillet 2021. Un dossier prioritaire pour la procureure de la République de Saint-Denis. Par IS - Publié le Mercredi 1 Février 2023 à 11:18





Un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours, portant sur la période 2012- 2017 mettait en exergue de graves dysfonctionnements dans la gestion de l’établissement et, à titre principal, dans la gestion des ressources humaines. À la suite de ce rapport, le commandement du SDIS portait plainte début 2020 auprès du procureur de la République de l'époque, Eric Tuffery.Une enquête préliminaire avait alors été ouverte. Des soupçons de fraude et de favoritisme ainsi que d'utilisation inappropriée d'argent public pèsent sur le syndicat départemental qui gère environ 3000 agents.En juillet 2021, un premier coup d'accélérateur avait été donné par le parquet de Saint-Denis avec la perquisition des locaux de la rue Monthyon dans le chef-lieu.

Depuis de nombreux dossiers ont été acheminés vers la caserne de La Redoute et ont été épluchés par les enquêteurs de la brigade financière de la Section de recherches. Conjugués aux autres investigations, comme l'audition de témoins, ces éléments amènent les enquêteurs à passer aujourd'hui à la phase de garde à vue des protagonistes dont la responsabilité est mise en cause dans cette affaire qui comporte plusieurs procédures.



Trois personnels d'encadrement du SDIS ayant officié ou officiant encore au pôle des ressources humaines, dont l'ancien responsable, sont actuellement auditionnés dans les locaux de la caserne de La Redoute comme l'annoncent nos confrères du Journal de l'Île.



D'autres investigations seront menées dans les semaines qui viennent dans un dossier considéré comme prioritaire nous indique la procureure de la République de Saint-Denis, Véronique Denizot.