Gestion du Covid : Edouard Philippe échappe à une mise en examen

Il a été placé sous ce statut intermédiaire de témoin assisté pour « mise en danger de la vie d’autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre », à l’issue d’une audition mardi dernier.



Le 21 octobre 2020, la mission d'information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus – Covid 19, dotée des pouvoirs d’une commission d’enquête, avait déjà auditionné Edouard Philippe.



Egalement poursuivie pour « mise en danger de la vie d’autrui » et « abstention volontaire de combattre un sinistre », l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn avait quant à elle été mise en examen en septembre 2021.



Cette enquête ouverte à l’encontre d’anciens membres du gouvernement faisait suite au dépôt de plaintes de plusieurs associations de victimes de l’épidémie qui reprochaient notamment aux ministres d’avoir maintenu les élections municipales en mars 2020 ou encore de ne pas avoir recommandé le port du masque dès la première vague du Coronavirus.