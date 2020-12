Gestion des déchets : partagez vos avis via ce questionnaire !

Vous souhaitez y participer et partager vos avis ? Répondez sans plus tarder au questionnaire en ligne (accessible jusqu’au 31/12/2020).



Dans le cadre d’une étude sur la gestion des déchets ménagers et assimilés, le TCO réalise une enquête afin de recueillir l’avis de la population.Les questions portant sur les pratiques, les attentes et les besoins des habitants de la côte Ouest permettront de compléter l’état des lieux de ce service public et de préparer la stratégie de la communauté d’agglomération en matière de prévention et de gestion des déchets.