A la Une .. Gestion des déchets : Une seule et unique UVE dans l'île en discussion

Les 5 présidents d’intercommunalité se sont donnés rendez-vous hier sur le territoire du TCO pour aborder la problématique des déchets. Une motion sur l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes a été adoptée et des discussions engagées pour la création d’une UVE unique à Pierrefonds. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 09:24 | Lu 285 fois

Avant d’échanger sur la création d’une ou deux unités de valorisation énergétique (UVE), les 5 présidents EPCI, ont adopté une motion pour demander d’éxonérer les déchets ménagers de La Réunion de l’augmentation de la TGAP prévue par le gouvernent l’année prochaine. Une exonération "considérant la faiblesse contributive des ménages" dans l’île mais aussi en lien avec "les efforts déployés par les autorités responsables de la gestion des déchets à La Réunion , dans le cadre d’une approche multifilière prévoyant à terme la réduction drastique de l’enfouissement".



Les responsables du TCO de la CIVIS, de la CINOR, de la CIREST et de la CASUD misent effectivement sur la production de Combustibles solides de récupération (CSR) comme moyen de traitement des déchets. L’UVE de Pierrefonds, par l’ajout d’une ligne, pourrait ainsi brûler les CSR du nord et de l’est, ont envisagé les élus. Le coût du transport restant à financer, rapporte la presse écrite.



Une prochaine réunion est prévue le 14 décembre prochain.





