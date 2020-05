A la Une . Gestion de la crise du Covid-19 : Une plainte contre X déposée à Saint-Pierre Après de nombreuses plaintes contre X déposées en métropole en lien avec la gestion de la crise du coronavirus, un particulier de La Réunion a lui aussi déposé plainte pour mise en danger d’autrui au parquet de Saint-Pierre. Il dénonce notamment le manque de protections individuelles telles que les masques, comme l’indique le Journal de l’Île. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 21 Mai 2020 à 07:57 | Lu 105 fois

250 plaintes contre X auraient déjà été déposées en métropole pour ces mêmes motifs: mise en danger de la vie d’autrui ou délit d’abstention de combattre un sinistre. Des plaintes qui visent sans les nommer les plus hauts responsables sanitaires voire les membres du gouvernement, responsables de la gestion de la crise du coronavirus.



Le parquet de Saint-Pierre enregistre désormais lui aussi une plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui, déposée par un particulier.



Cette plainte pourrait ainsi entrainer l’ouverture d’une enquête pour déterminer qui sont les responsables du manque de protections individuelles et notamment de masques, dénoncé par le plaignant.





