La grande Une Gestion de la crise Covid-19 : Perquisitions chez des ministres

Des perquisitions ont été menées aux domiciles du ministre de la Santé Olivier Véran, le directeur général de la Santé, Jérôme Salon ainsi que les anciens membres du Gouvernement, Edouard Philippe et Agnès Buzyn. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 12:25 | Lu 1512 fois

Le ministère de la Santé et FranceInfo confirment que plusieurs perquisitions ont été réalisés chez les membres et anciens membres du Gouvernement. Ces opérations des forces de l'ordre ont été menées dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise Covid-19 lancées par les autorités politiques et sanitaires.



Les perquisitions ont été menées ce jeudi matin chez plusieurs personnes aux postes de responsabilités :

- Olivier Véran, ministre de la Santé

- Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

- Edouard Philippe, ancien Premier ministre

- Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé.