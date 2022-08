Gestion de l'eau sur le territoire de la CASUD : Atelier SDAGE du 02 août 2022

La gestion de l'eau est une priorité de la CASUD .

C'est d'ailleurs, la 1ere intercommunalité de La Réunion à avoir pris en charge la compétence eau.

Elle intervient donc sur son territoire afin d'optimiser la ressource en eau (quantité et qualité) pour les populations et les usagers de ses communes membres ( Le Tampon, l'Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe) .

C'est dans ce cadre que ce mardi 02 août 2022 s'est tenue un atelier du SDAGE ( Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) , au Tampon, sous la présidence commune de messieurs Jacquet HOARAU (représentant du Président André THIEN AH KOON ), 2ème vice-Président de la CASUD et de Gilles HUBERT, Président du Comité de l'Eau et de la Biodiversité, et en présence notamment de Mme Amandine RAMAYE, vice-Présidente de la Région, messieurs Jeannot LEBON vice-Président de la CASUD, Jean-Louis RIVIERE élu de l'Entre-Deux, Henri Claude HUET de Saint-Joseph et de représentants d'associations et de diverses institutions dont DEAL, Département, Office de l'Eau, SAPHIR, Chambre d'agriculture, Fédération de Pêche de La Réunion, Sudéau, Runéau, CBNM,...

Cet atelier permettra de déterminer les grandes orientations pour les années 2022-2027 de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l'échelle de La Réunion et notamment du territoire de la CASUD , qui est autorité organisatrice de l'eau et de l'assainissement.