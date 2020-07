National Gestes barrières moins appliqués : Le conseil scientifique craint une reprise épidémique

Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 15:51

Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, a fait part de "très grandes inquiétudes" au sujet de la Covid-19. "Il y a un certain nombre de risques qu’il y ait un retour du virus à l’automne" en Europe, a-t-il mis en garde dans un entretien accordé au Monde.



Le médecin estime en effet que beaucoup d’éléments font craindre cette reprise fin octobre ou ou en novembre, mais précise tout de même que "ce n'est pas une certitude".



Jean-François Delfraissy pointe aussi risque d’une reprise, "un peu différente, avant la fin de l’été" en France, si les mesures barrières ne sont pas respectées. Il regrette d'ailleurs la "perte quasi complète des mesures de distanciation", en particulier chez les jeunes, et incite à continuer à porter le masque.



Le président du conseil scientifique souligne quand même qu'en cas de nouvelle vague, "on sera évidemment beaucoup plus prêts" qu'en février dernier.





