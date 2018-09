Gertrude Carpanin déclarée inéligible : "J’accepte cette décision qui préserve mes mandats en cours"

"Par arrêt du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a décidé d’une inéligibilité sur mes mandats à venir. Motif pris de ce que mon compte de campagne des législatives de juin 2017 a été déposé tardivement, et sans qu’un expert comptable ait été mandaté.Respectueuse des lois de la République, j’accepte cette décision qui préserve mes mandats en cours, de Conseillère Départementale et d’Adjointe à la mairie de Saint-Paul.Cette décision ne remet pas en cause mon intégrité. Je continuerai à travailler avec dévouement et sincérité pour la population Saint-Pauloise."